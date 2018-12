Violacion den grupo na Belgica di mucha muhe di 13 aña

Belgica- Europa: Belgica ta den shock pa e ultimo suseso cu a tuma lugar esta violacion den grupo di un mucha muhe di 13 aña na Brussel. E hobencita a declara cu si e no participa e culpabel nan lo pone su potret nan semi sexual riba su social media. Un di e culpabel nan ta su ex guy. Cuater hoben a wordo deteni. Nan a logra cautiva e hobencita den un cas y a forse tene relacion sexual cu nan. Ora e tata a haya sa di e suceso e kier a tuma ley den su propio man pero Polis tawata prome cu ne y nan a aresta e hoben nan. Dos di e cuater culpabel nan so a admiti pero nan a declara cu e mucha muhe mes a duna permiso. E otro dos nan ta nenga tur cos. Tur hende den e caso aki ta menor di edad pa es motibo Polis di Belgica no ta duna mucho informacion y investigacion ta andando. Door cu e hobencita tin apenas 14 aña dus e ta bao 16 aña e ta keda un caso castigabel. Actualmente Belgica ta wordo terorisa door di violacion den grupo. Un cada dos dia segun denuncia pero Polis ta kere cu e caso nan ta hopi mas paso hopi hoben no ta haci denuncia. Violacion den grupo ta tuma lugar den ciudad nan grandi.

