Banco Central di Aruba ta publica e di diestres edicion di su FINANCIAL SECTOR SUPERVISION REPORT anual.

Mescos cu den añanan anterior, e Financial Sector Supervision Report ta ofrece un bista detaya riba e implementacion di e ordenansanan nacional di supervision (incluyendo e legislacion pa loke ta trata e prevencion y combatimento di labamento di placa, financiamento di terorismo y proliferacion) asigna na Banco Central di Aruba (BCA). Tambe, e rapport ta duna un bista general di e cambionan riba e tereno di regulacion y supervision. Alabes ta describi e desaroyonan principal den e sector financiero di Aruba.

Den 2024, e sectornan supervisa a keda solido cu rendimento positivo. Ta considera e buffernan di e sector financiero, bou supervision di BCA, di ta suficientemente halto pa por risisti shocknan economico, manera cu e pandemia di COVID-19 a demostra. Sinembargo, shocknan economico cu un duracion prolonga lo por tin mas desafio pa absorba. Al respecto di esaki, ta importante pa nota cu e panorama economico global a empeora pa motibo di tension global relaciona cu cambio den politica di tarifanan y otro eventonan geopolitico, incluyendo pero no limita na e guera andante entre Rusia y Ucrania y e situacion tenso den Medio Oriente, cu lo por tin impacto riba e economia global den terminonan di prijs mas halto (di energia). Den e contexto aki, BCA ta sigui vigila di cerca e desaroyonan politico y economico internacional y ta evalua continuamente e riesgonan grandi cu por tin un efecto negativo pa economia di Aruba y pa su sector financiero.

Pronostico economico

Aunke e pronostico economico pa Aruba ta faborabel, principalmente door di desaroyonan vibrante den e sector di turismo, e riesgonan cu por tin un efecto negativo riba economia di Aruba y su sector financiero a aumenta considerablemente pa motibo di e tensionnan geopolitico menciona anteriormente y nan posibel impacto riba e economia global. E buffernan financiero amplio teni door di e banconan y otro institucionnan bou supervision a demostra di ta sumamente instrumental den mantene un sector financiero solido. Sinembargo, no mester subestima stabilidad financiero, tambe den e contexto di un posibel caida economico global y e riesgonan emergente manera crimen cibernetico, cambio di clima y avansenan rapido den tecnologia digital, particularmente inteligencia artificial. Aunke e ultimo ta brinda oportunidadnan significativo, nos mester considera tambe e riesgonan potencial cu e ta trece y maneha esakinan cuidadosamente.

Resiliencia di e sector financiero

E sector financiero di Aruba a demostra di ta sumamente resiliente, evidente tambe den e capital fuerte y buffernan di likides yudando pa absorba shocknan severo economico. Sinembargo, basa riba e lesnan cu nos a siña for di turbulencia recien den e mercado bancario di Merca y Suisa, BCA a sigui fortifica e marco di solvencia pa e sectornan bancario, companianan di seguro di bida y fondonan di pensioen door di (gradualmente) aumenta e tasa minimo di solvencia pa e institucionnan aki.

Amplia y reforsa e marco legislativo

Den 2024, BCA a logra progreso significativo den e diseño di e areglo di garantia riba depositonan, cual tin como meta mantene e confiansa den e sector bancario, contribuyendo asina na stabilidad financiero. Tambe BCA a presenta un proposicion legislativo na e Minister anterior di Asuntonan Economico pa introduci e derecho legal pa por tin un cuenta bancario basico bou di cierto condicionnan. E meta di e proposicion aki ta promove inclusion financiero pa e consumidor y reduci e asina yama “wholesale de-risking” di gruponan di cliente.

Tambe, e Ordenansa Nacional di Credito na Consumidor (e “State Ordinance on Consumer Credit” of “SOCC”) a introduci reglanan pa asina proteha miho e consumidor cu ta cera un contracto di prestamo cu un banco of un otro proveedor di credito door di, entre otro, determina e tasa di interes maximo riba prestamo na consumidor. Esaki lo preveni debe excesivo y establece reglanan cu ta fomenta transparencia den e area di tarifa y otro gastonan involvi den e prestamo. Adicionalmente, SOCC ta inclui reglanan di conducta pa mercado cu ta alinea na e normanan internacional den e ordenansanan nacional di supervision cu ta regula e banconan y companianan di seguro.

Fortificando supervision di seguridad cibernetico

Institucionnan financiero ta enfrenta riesgo creciente den seguridad cibernetico cu ta menasa e integridad di e sector financiero. Manera cu innovacion den sistema digital ta sigui crece, asina tambe e menasa di e asina yama “ransomware” y “phishing” ta aumenta, cu lo por interumpi operacion, causa retraso den pago y compromete datonan sensitivo. E atakenan aki por reduci e confiansa di cliente y trece riesgonan sistematico debi na e conexion liga na rednan financiero, locual ta haci fortificacion di defensa contra atake cibernetico esencial. Den e cuadro aki, BCA ta actualisando su documentonan di guia riba riesgo tecnologico y resiliencia operacional pa promove sistemanan (digital) sigur y confiabel den e sector financiero.

Follow-up ariba e Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) Mutual Evalution Report (MER) di Aruba

Despues di e resultado positivo di e Evaluacion Mutuo di CFATF den 2022, cu a destaca, entre otro cos, e exito di Aruba den establece un ramo efectivo pa preveni y combati labamento di placa, financiamento di terorismo y proliferacion (AML/CFT/CPF) como tambe e efectividad di BCA su manera di supervisa basa riba e asina yama “risk-based approach”, a pone Aruba riba un proceso di follow-up regular. Den e follow-up rapport di Aruba, cual a presenta den e di 59 reunion Plenario di CFATF na Jamaica na december 2024, ta ofrece un resumen di e progreso cu Aruba a haci den adresa e deficiencianan identifica den e MER di 2022 di Aruba. E di cinco Ronda di Evaluacion Mutuo di CFATF pa Aruba ta programa pa tuma lugar na 2029. Pa ta bon prepara pa esaki, mester ehecuta un evaluacion nobo di riesgonan nacional asocia cu AML/CFT/CPF (e asina yama “AML/CFT/CPF National Risk Assessment” of “NRA”) lo mas pronto posibel, pasobra esaki ta fundamental pa un evaluacion exitoso di CFATF. E ehecucion di un NRA nobo lo por tuma entre 18 pa 24 luna y ta rekeri alocacion di recursonan significante door di tur entidad cu tin un contribucion importante den AML/CFT/PF, incluyendo pero no limita na BCA, FIU Aruba y Ministerio Publico.

Pa conclui, BCA ta mantene firme su compromiso pa sigui fomenta un sector financiero solido, cu bon reputacion, inclusivo y un sector financiero resiliente cu ta conduci na crecemento economico sostenibel.

E FINANCIAL SECTOR SUPERVISION REPORT 2024 ta disponibel for di awe riba e website di BCA www.cbaruba.org.