Departamento di Polis di San Bernardino na California, a duna di conoce recientemente algun video cu ta mustra e momento cu e agentenan a tira y a mata un adolescente desarma cu tabata victima di un secuestro.

Dia 27 di september 2022, autoridad policial tabata buscando Savannah Graziano, un hoben di 15 aña. Supuestamente e adolescente a wordo secuestra pa su tata, Anthony Graziano, despues cu e ultimo aki a asesina mama di e victima e dia anterior.



Despues di un buskeda intenso, tata y yiu a wordo localisa circulando riba gran velocidad den un auto riba un caminda na Hesperia, cerca di Los Angeles. Despues di un persecucion, e vehiculo a wordo cera di tur banda y a produci varios tiro for di interior di e auto. Despues, e menor a sali for di e asiento di pasahero y a wordo alcansa p’e tironan di e agentenan. N’e momento ey, polis a indica cu no tabata cla si e oficialnan a tira Savannah of su tata.

Sinembargo, den e material audiovisual recientemente revela p’e departamento policial, despues di un peticion di e periodista Joey Scott den cuadro di e Ley di Registro Publico di California, por a mira e agentenan tira contra e adolescente mientras cu esaki tabata sigui nan instruccionnan di avansa den nan direccion.

Prome cu e tiramento, un miembro di e California Highway Patrol (CHP), cu tabata filma e secuencia for di un helicopter, a informa via radio: “E mucha muhe ta pafo, e mucha muhe ta pafo, guys. E ta den e asiento di pasahero.” E video a mustra Savannah ta buk pa algun seconde y canando n’e grupo di agente prome cu a tir’e mata.

Aunke e polisnan envolvi no tabatin bodycam, por a comparti e audio graba p’e faha di un agente cu tabata mas cerca di e adolescente. Por a scucha e agente ta bisa e adolescente pa e baha for di e auto y cana den su direccion prome cu e tironan a cuminsa.

Despues di esey a declara e menor morto na un hospital. Su tata tambe a ricibi un tiro y a muri n’e sitio, aunke no ta cla ki ora esey a sosode. Segun autoridad, n’e momento ey, e adolescente tabatin “un ekipo tactico y helm”, aunke e imagennan no ta mustra claramente cu e tabatin nan bisti.

E incidente ta sigui wordo investiga p’e Departamento di Husticia di California.