Victima grave herida den accidente na Camacuri a bay Colombia

Diadomingo 17 November den careda di 4:40 mainta riba caminda principal di Camacuri net yegando Do it center a keda registra un accidente pisa entre dos auto. Manera polis a yega na e sitio a topa cu tanto un pickup y un auto sedan totallos cu a dal frontal. E chauffeur di e pickup a logra baha for di su vehiculo pero tabata keha di dolornan fuerte na pia. E chauffeur masculuno den e sedan a keda pega den su auto y no tabata por a move mes debi na slanan fuerte na su curpa y tabata sangra na cabes. Esaki a pone cu ambulance, unidad di rescate di brandweer a presenta pa asina corta e porta y e dak completo. Cu cautela a saca e victima for di e auto y asina transporta pa hospital. Na e sitio di e accidente e marduga tabata t’ey specialista di trafico y departamento tecnico. Asina a haci nan investigacion pa determina cu e chauffeur di e pickup ta e culpabel di a bay den banda contrario y dal basta duro frontal cu e sedan bahando for di pariba.

Den e auto sedan e chauffeur cu a keda seriamente herida tabata A.Q, su sra S.Q riba facebook a publica cu e diadomingo mainta A.Q a lanta trempan y contento pa bay labora un biaha mas y rato despues un persona ta bati na bentana y lanta e señora pa dune e noticia cu a shock su persona cu su casa tabata den un accidente pisa.

Diadomingo pasa di 9:30 anochi ambulance a presenta na hospital y asina cu e team di air ambulance a busca A.Quant y a keda transporta te cu hospital y asina pasa di 10 or anochi e avion di Air Ambulance a lanta vuelo rumbo pa Colombia hunto cu su casa pa asina busca salud di A.Q cu a haya basta sla y mester di operacionnan avansa den exterior.

Di parti di masnoticia.com nos ta manda un palabra di pronto recuperacion pa A.Quant.

