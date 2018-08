Victima di caso Shiribana a fayece door di overdosis

Relaciona cu e homber G.J.Kock di 47 aña naci na Aruba biba na Maria Maai haya morto den e auto na Shiribana a trece hopi speculacion. A ser papia cu a haye cu waya mara na man na e cabes di stoel tur esaki no ta cuadra. Investigacion di autoridad no tin nada di esaki cu a bin haya na e homber. A bin topa cu e homber sinta patras den su auto. El a para na Shiribana pa haci algo na un cas ey banda cu ta conoci pa husticia y e homber a overdose su mes unda a consumi cocaina pa su propio uso segun autopsia. Posiblemente a consumi un droga dimas y of algo a bay robes y a cuminsa bati den e auto sin por a yuda su mes.

E homber Kock ta conoci pa husticia, 3 pa 4 aña pasa el a core cu su auto riba barancanan na costa nort di Aruba pega esaki y a bin haye for di tino, hendenan a raporta na Polis cu tin un homber morto den auto pero tabata persona cu a consumi droga dimas y asina oficialnan a yega cerca na e auto y e homber G.Kock a lanta despues for di soño. E auto hyundai elentra tuma den beslag a keda entrega bek na e doño, debi cu e auto ta un auto di huur cu hopi hende ta huur esaki. E curpa tambe a keda entrega bek na e famia.

