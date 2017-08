Victima di 9/11 identifica despues di 16 aña

NEW YORK CITY, New York – Casi 16 aña despues di e atentadonan terorista di dia 11 di September, 2001 na Merca, tin un victima nobo cu a wordo identifica. Esaki ta segun e oficina forensico di New York City dialuna, un medio Mericano a laga sa.

Ta trata aki di un hende homber. A peticion di su famia, su identidad no a wordo divulga. Kende e persona aki tabata, a wordo identifica despues di varios investigacion di DNA. Hopi resto humano durante e prome in vestigacion no por a wordo identifica, awor aki a wordo getest di nobo.

Prome identificacion desde 2015

Ta prome biaha desde Maart 2015 cu e identidad di un victima nobo a wordo haya. Cu esaki, e cantidad di victima ta 1641 di e 2573 morto durante e atentadonan riba 9/11 a wordo identifica. Di e 1112 morto, no ta para cla kende nan ta. Esey ta 43,2 porciento di tur victima. New York City a bisa cu nan lo sigui cu tur intento pa identifica tur hende.

9/11

Riba dia 11 di September 2001, cuater avion riba Merca a wordo secuestra pa teroristanan di Al-Qaeda. Dos di nan a dal den e World Trade Center (Twin Towers), cu un rato despues a cay den otro. Un di tres avion a drenta den e Pentagono, net pafo di e capital, Washington DC. Un di cuater avion a cay abao na Shanksville, despues cu pasaheronan a domina e secuestradornan.

Fuente: https://www.nrc.nl/