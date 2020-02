Victima a warda casi 2 ora den auto pa asistencia medico despues di accidente

Diadomingo pasa di 10:30 anochi riba e caminda di Seroe Patrishi a sosode un accidente unda chauffeur a drenta mondi cu auto y a resulta herida. E impacto tabata basta fuerte cu un homber tabata keha di dolornan fuerte y tabata tin mester atencion medico. Polis y unidad di brandweer a presenta cu urgencia na e sitio. A solicita ambulance presenta lihe pa atende cu e homber pa wak ki golpi e victima por a haya. Di 10:45 cu a solicita e ambulance for di centro di alarma polis a mantene caminda cera un rato. Pa 11:30 anochi polis a bolbe pidi unda ambulance ta, pero segun centro di alarma ambulancenan ta ocupa. Dialuna marduga a habri cu e polisnan di Playa ainda meimei caminda cu luznan blauw cendi wardando ambulance. Te pasa di 12:30 marduga ambulance a yega. Cu a haci casi 2 ora cu e victima tabata warda ambulance. Ya cu pasa di 12or marduga e polisnan a bolbe recorda nan central unda e ambulance ta y a dobbel chek cu centro di alarma cu a core manda un ambulance.

Nos a busca informacion for di ambulance y a keda informa cu diadomingo ya pasa di 11 or anochi tabata tin dos ambulance disponibel y no ta compronde unda e fayo ta cu no a manda un ambulance cu a laga un pashent dura mas 1ora y mei sinta den auto.

