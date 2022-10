Recientemente, Sra. Vicky Benavidez a defende su tesis exitosamente y a obtene su titulo di Bachelor of Arts. Vicky a defende su tesis dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di dr. Mieke de Droog, decano di Facultad di Arte y Ciencia, Sr. Helmut Vink, LLM, MA y Sr. Daniel Tecklenborg Director di Centro pa Desaroyo Aruba (CEDE Aruba). Ademas tabata presente famia di Vicky, docente di Universidad di Aruba y demas invitado.

E titulo di Vicky su tesis ta “A SWOT Analysis for Non-Profit Social Welfare Organizations in Aruba to Make More Use of Digitalization.’ Vicky a investiga e forsanan, debilidadnan, oportunidadnan y menasanan (SWOT) cu digitalisacion por tin pa fundacionnan na Aruba por implementa mas uzo di esaki.

Cu e investigacion aki Vicky su meta tawata pa obtene informacion di e estado actual di digitalisacion di e fundacionnan cu ta subsidia door di e Ministerio di Asunto Social y Labor, y explora si ta util pa e fundacionnan aki desaroya strategianan hunto cu un vision di SWOT pa implementa mas uzo di digitalisacion. Fundacionan por haci uzo di e SWOT pa por analisa nan forsanan, debilidadnan, oportunidadnan y menasanan cu mas uzo di digitalisacion por tin pa nan. Ademas, pa conoce e perspectiva di liderasgo y di administracion riba digitalisacion y pa investiga si tin strategia concreto cu ta existi caba cu ta adresa e necesidad pa haci mas uzo di digitalisacion pa asina logra un mihor calidad pa e servicio publico.

A base di e resultado di e investigacion a propone lo siguente como recomendacion: un colaboracion ta necesario entre Gobierno di Aruba, Centro pa Desaroyo Aruba (CEDE Aruba), Universidad di Aruba (Aruba Good Governance & Leadership Institute), Setar N.V y futuro investigadornan.

E entidadnan aki por facilita e proceso pa e fundacionnan por aumenta nan uzo di digitalisacion. Por logra esaki door di provee recurso manera; fondo y workshops pa por siña e fundacionnan e habilidadnan necesario cu un aumento den uzo di digitalisacion lo por rekeri.

Un palabra di gratitud ta bay na; coleganan di Universidad di Aruba, e docentenan di e departamento di OGM cu a yuda of guia Vicky como studiante. Tambe ta gradici e fundacionnan cu a participa na e investigacion aki y esnan pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

Pa mas informacion tocante e estudio OGM, bishita e website di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/ogm, e pagina di Facebook @UniversityofArubaOGM y e pagina di Instagram @ogm_ua.