Vicente Fox ta sigura cu Maduro tin miedo di halsamento militar

MEXICO CITY, Mexico – E expresidente Mexicano, Vicente Fox (2000-2006) a declara awe cu e presidente di Venezuela, Nicolas Maduro, tin miedo na un sublevacion militar y a alerta di un posibel masacre diadomingo awo, fecha fiha pa e eleccion di un Asamblea Constituyente den e nacion Suramericano.

Den su programa di television “Fox Populi”, e ex mandatario a bisa cu durante su reciente bishita na Venezuela, hunto cu otro cuater ex presidente Latino Americano pa compaña un consulta popular organisa pa e oposicion, contra e Constituyente, e y su compañeronan a reuni cu famia di e militarnan cera.

“A toca nos reuni tambe cu casa, yiu, mayor di hopi general y miembro di Ehercito cu a wordo hiba cera, pasobra e dictador di miedo cu un hende por halsa dentro di e ehercito mes,” el a afirma.

El a sostene cu e vice presidente di e gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, “siguido incondicional di presidente Maduro, ta e berdadero sanguinario, esun cu ta tortura, esun cu ta mata, esun cu no ta permiti disidencia, esun cu ta press e ehercito pa ningun hende bay scapa.”

Fox a referi na e convocatorio oficialista na eligi dia 30 di Juli, un Asamblea Constituyente “pa disparce e otro cu a wordo eligi democraticamente (e Asamblea Nacional), den cual oposicion tin mayoria.”

“Ta na wega den e proximo cinco dianan, e caminda pa libertad, di democracia, di un Venezuela alegre, exitoso, cu un economia solido, cu trabao, cu ingreso: of e man di e dictator sometiendo pobresa, sometiendo hamber, na henter su pueblo,” el a declara.

A resalta cu e Gobierno di Mexico ya a tuma un posicion respecto na e crisis politica di Venezuela, cu a laga un centenar di morto den protestanan opositor, condena na violencia y ofreciendo su mes como garante di un proceso di negociador cu ta restaura calma.

“Ta lo menos cu nos por haci ora cu nos ta mira e masacrenan aki, vooral ora cu nos ta na porta di un masacre mas cu por ta cientos di morto dia 30 di Juli proximo, si nada no wordo haci,” el a afirma.

Finalmente, el a haci un yamado na e Venezolanonan cu ta biba den exterior, pa expresa “desde afo pa e dictador aki cay, kende a destrosa un pais y cu tin cu sali awo y laga e Gobierno den man di e pueblo.”

Venezuela ta biba desde April un ola di protesta, algun di cual a bira violento y a laga un saldo di 100 morto y mas di mil detenido.

Fuente: http://runrun.es