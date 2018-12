Vice presidente di Huaweii laga den libertad condicional

VANCOUVER, Canada- E directora financiero y vice- presidente di Huawei Tecnologies, deteni na Canada dia 1 di december ultimo, diamars a wordo laga den libertad despues di a paga un fiansa di 10 miyon dollar.

Den su sentencia, e hues Canades, William Ehrcke a destaca cu Meng Wanzhou no tin antecedente penal y varios persona testigua cu e tin un bon caracter, cu cual “e risico di cu e no presenta den corte por wordo reduci na nivelnan aceptabel”, segun The New York Times, citando e hues.

E decision final a wordo anuncia den e Tribunal Supremo di British Columbia, na Vancouver.

Autoridadnan Mericano a exigi e extradicion di e directora financiero di Huawei Technologies, acusando e di a viola e sancionnan comercial impone door di Washington ariba Iran.

Huawei Technologies a afirma cu e no tin conocimento di niun delito cometi door di Meng Wanzhou, agregando cu e compania “ta cumpli cu tur e leynan y regulacionnan aplicabel caminda cu e ta opera y sancion di exportacion”.

Gobierno Chines a expresa su protesta contra di e aresto di e directora financiero di e compania y a exigi su liberacion.

