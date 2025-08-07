Manera ta conoci, e weganan di ASU2025 lo ta uno grandi y di tremendo nivel, unda cu lo tin 41 pais cu alrededor di 5000 atleta ta participa. Locual hopi hende no ta conciente di dje, ta kico mas ta pasa rond di e weganan di e nivel aki. Den mayoria caso, miembronan
di e directiva di e diferente Comite Olimpico Nacional ta reuni pa asina tene reunionnan di e organisacion continental, cual den e caso aki ta Panam Sports. Durante e reunionnan aki, ta trata diferente topico interesante na nivel di maneho y planificacion
pa cu deporte y temanan importante relata na esaki, manera deporte sigur y con pa mehora nos comunidad a traves di deporte.
Recien elegi Vice presidente di COA, Randall van Trigt ta na Asuncion-Paraguay pa e evento special aki y a cera conoci cu e ekipo tras di e weganan y e facilidadnan den cual esaki lo tuma luga. Sucha Randall splica mas di su prome experiencia na un Wega di
e Ciclo Olimpico. #TEAMARU
—————————————–
presente na reunionnan di “Chef de Mission” na ASU2025
Awe mainta a tene e di dos reunion di Chef de Mission, unda e lider di e 41 diferente delegacionnan ta bin hunto pa asina haya informacion y actualisacionnan importante di tur cos ASU2025. Den e caso aki, Chef de Mission di Aruba Juan Dake y Director Tecnico
di COA Monica Fajardo ta asisti pa asina cuminsa prepara tur cos pa e yegada di nos prome atletanan na Asuncion den dos dia. Mira e video aki unda Juan ta splica mas di e reunion.