Veterinaire Dienst ta reanuda su servicio di matansa

Pa cumpli cu peticion di criadornan di bestia, servicio Veterinario di Departamento di Salud Publico ta informa cu abattoir lo continua cu su servicio di matansa entrante diahuebs 8 di April 2021 y despues lo ta habri manera normal riba diamars y diahuebs. Pa un cita riba un di e dianan aki mester yama prome na 5224310.

Servicio lo wordo duna bou di condicionnan estricto di e.o distancia fisico y prohibicion di aglomeracion, pa asina evita un cantidad grandi di hende riba tereno di abattoir na mes momento.

Veterinaire Dienst ta haci un suplica na esnan cu ta bin busca servicio serca nan pa cumpli cu tur condicion stipula. Es cu no kier cumpli cu e condicionnan di proteccion lo wordo pidi pa bandona e localidad.

Veterinaire Dienst lo bay ta trahando abase di e siguiente condicionnan:

-Criadornan di bestia mester traha un cita adelanta serca nos administracion na telefon : 5224310 y informa cu cuanto bestia lo e bin. Sin cita lo no duna servicio

-Riba e dia y orario stipula e criador di bestia mester raporta su mes na e gate. Si e persona ta laat of e no presenta e peticion lo no wordo honra riba e mesun dia ey mas y un cita nobo mester wordo traha.

-E criador di bestia ta wordo controla na gate si e tin cita. Si e tin cita elo haya instruccion pa pone su bestianan den e hokinan asigna y despues e mester bandona tereno di Veterinaire dienst.

-Despues e bestianan ta wordo conforme nos reglanan gekeur y mata.

Ora cu Veterinaire Dienst caba cu e matansa, ta yama e doño e mes un dia pa presenta na gate y busca su bestianan despues cu a paga pa e servicio. E pago di servicio mester ta cu ATM of placa cash exacto hinka den un envelop.

Servicio Veterinario ta informa cu e medidanan aki ta nesesario debi na e crisis di Corona Virus y ta nesesario pa cuida salud di nos personal pero tambe di nos clientenan. Si riba dia di bo cita bo tin sintoma di tosamento, keintura, dolor di garganta nos ta suplica bo pa no bin na nos servicio pero pidi pa haci cambio di cita.

