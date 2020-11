Veterinaire Dienst su servicio di Abattoir ta recorda comunidad riba nan orarionan adapta pa temporada druk di December 2020

Veterinaire Dienst ta recorda tur persona cu kier sacrifica un cabrito, carne of porco pa consumo pa luna di december, mester hasi esaki na Abattoir. Matamento di bestia na cas ta ilegal y por tin su riesgo nan pa salud di hende. Tur hende cu kier haci uzo di servicio di Abattoir pa sacrifica un bestia durante luna di December 2020 por haci esaki for di Dialuna te cu Diahuebs, parti mainta cuminisando di dialuna 16 di november te cu dialuna 21 di december.

Alabes ta anuncia cu e proceso di sacrifica animal na Abattoir ta tumando lugar a base di afspraak. Doño cu ta desea di sacrifica un of mas animal pa come mester percura pa yama di antemano pa confirma cu e kier haci uzo di e servicio di Abattoir. Esaki ta pa purba coordina e matansa na un manera mas structura, cumpliendo cu reglanan di hygiena y e prevencion di transmision di Corona Virus. Pa haci afspraak por tuma contacto cu Veterinaire Dienst na telefoon 5224310 of 5224320 of pasa personalmente na Veterinaire Dienst Barcadera # 1.

Ta pidi encarecidamente pa trece e animalnan na e orario di cita. Si no bin na ora stipula mester haci un cita di nobo. Corda bon sin afspraak bo lo no wordo atendi. Tene na cuenta cu e ultimo dia pa mata bestia lo ta Dialuna 21 di December 2020, no warda te ultimo ora y traha bo afspraak na tempo.

Ban coopera hunto pa asina e proceso na Abattoir por bai na un manera planifica y trankilo pa asina nos tur por pasa un bon fin di anja.

