Vergunning di campamento mester ta visibel na tur momento

Cuerpo Policial di Aruba, pa medio di su vocero suplente, durante un encuentro cu prensa, a splica cu KPA su parti ta e parti di vergunning.

Campamento ta cuminsa dia 14 di april te cu dia 28 di april, y e vergunningnan ta cla. Y dia 14 ta for di merdia caba. No ta permiti pa ‘reserva’ luga. Esey no ta permitibel. Si ripara esaki, tur cos lo wordo kita. Loke Cuerpo Policial ta ripara tur aña ta, cu lesando e dagrapport ta haya hendenan cu ta haciendo uzo di carbon ariba nos beachnan blanco. Haci bbq ta permiti, pero no ariba e santo blanco. Bin cu bbqpit cu ta uza gas, no di carbon. Ora di haci uzo, cu tin multitud di hende, semper mester tin permiso pa loke wordo organisa rond di beach.

Tur hende ta bin contento cu nan cosnan pa bin campa, awel ta pidi pa mes contento bay cas bek cu nan cosnan. Tur hende ta haci nan esfuerso y tur hende sa cu Aruba ta depende di turismo. Ban ta consciente di esaki.

Mas aleu, Sra. Rasmijn a sigui bisa cu esunnan cu ta campando, pa zorg pa e permiso ta visibel. Hopi biaha ta pasa controla, semper tin un excuus. Tur permiso mester ta visibel pa ora cu polis pasa controla. No ta paso a pasa un biaha, polis no lo pasa mas.

Pa loke ta molester di muziek, ta para den e vergunning cu den siman te cu 10 or di anochi y den weekend te cu 12 or, tanten cu no ta stroba e bisiña. Hopi hende ta campando, tur hende kier pasa un temporada leuk, p’esey ban ta un tiki mas consciente ariba e parti aki.

No tira nada riba nos beach. No tira glas, purba uza productonan reciclabel, tampoco core auto ariba e santo blanco. Ni bicicleta, nada.

Hopi biaha tambe tin problema pa para auto, ya cu tur hende kier para e auto mas cerca di unda ta campa. Consecuencia por ta cu polis por touw bo auto y ta haya bo ta paga pa esaki.

Cuerpo Policial semper ta pasa den tur e condicionnan cu e permiso ta wordo duna, na esunnan cu ta bay campa, unda cu nan sa, ya mayoria di biaha ta hendenan cu pa añanan largo ta campa.

Y esunnan cu ta bay campa pa prome biaha, semper por acerca Cuerpo Policial pa cualkier pregunta.

E campistanan, corda piki tur cos cu bo a bin cun’e pa asina laga e beach limpi atras. Tabata palabranan di Sra. Liliana Rasmijn, vocero suplente di Cuerpo Policial.

