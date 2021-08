Verenuska Rincon Bravo a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management

Diaranson 18 di augustus 2021, Verenuska a bira e di 48 graduado di e programa ‘Organization, Governance and Management’ (OGM) na Universidad di Aruba. Verenuska a defende su tesis ‘Analyzing Hindering and Stimulating Factors for Effective Policy Implementation Targeting Non-Communicable Diseases Risk Factors Specifically Unhealthy Diet and Physical‘ dilanti di e comision di graduacion cu tabata consisti di sr. drs. Clayton Croes di departamento di Salud Publico, sra. Nurianne Arias Javier y sra. drs. Judelca Briceño. Verenuska su tesis ta tocante implementacion di maneho den cuadro di prevencion di malesanan no transmitibel na Aruba. E presentacion y defensa di e tesis a tuma lugar dilanti di un audiencia mixto di famia, studiante, interesado, profesional di e tereno di salud y docente di Universidad di Aruba.

Verenuska a investiga kico ta e factornan cu ta stimula y cual ta e factornan cu ta forma barera pa implementacion efectivo y duradero den maneho relaciona cu prevencion di malesa no transmitibel (no contagioso) na Aruba. Tambe el’a studia diferente teoria relevante pa e topico aki, ki ideanan nobo diferente experto di Aruba tin riba tereno aki y kico ta nan experienca cu e bareranan. E tema aki tabata un tema cu interes personal di Verenuska. Por a nota cu el’a ehecuta su tesis cu hopi inspiracion y motivacion.

E resultado principal ta cu pa maneho por wordo implementa efectivamente y di forma duradero ta importante pa tin continuidad den vision pa combati malesa no transmitibel y pa esaki wordo poni como prioridad pa maneho di malesa no transmitibel esta ‘NCDs’ na Aruba. Mester inverti den e tal yama ‘Health in All Policies’. Esaki kiermen cu cada proyecto of plan nobo di gobierno mester tuma e parti di salud den consideracion. Otro resultado importante cu a ser treci dilanti ta e necesidad pa inverti mas den infrastructura, educacion di comunidad di Aruba riba e topico di comemento saludabel y e importancia di hiba un bida activo. Un recomendacion ta pa incorpora mas educacion tocante comemento saludabel na scol pa asina provee e hermentnan necesario pa mucha y hoben por adopta den nan bida. Tambe ta recomenda pa cuminsa programa cu ta screen hende mas trempan riba nan peso y e indicadornan principal cu ta anticipa riba probabel desaroyo di un malesa no transmitibel. Institutonan gubernamental, semi gubernamental y priva mester traha mas estrecho cu otro pa asina ofrece programanan “laagdrempelig” pa asina tur hende tin accesibilidad na hiba un bida mas saludabel. Por ultimo ta importante pa tin dato cu ta ser colecta structuralmente di e condicion di salud di nos comunidad pa sostene maneho y ahusta esaki na su debido momento.

Verenuska su tesis ta hopi balioso pa Aruba, pasobra e ta duna un guia na gobierno y tambe institutonan cu ta encarga cu maneho pa considera diferente factor na momento di implementa esaki.

Universidad di Aruba, particularmente e departamento di ‘Organization, Governance and Management’, ta felicita Verenuska cu e logro aki y ta desea su persona tur clase di exito cu su siguiente studio cual ta Master Public Management na Leiden/ Hulanda.

Pa mas informacion riba e estudio OGM, bishita e website di Universidad di Aruba nahttp://www.ua.aw/OGM y e pagina di Facebook @UniversityofArubaOGM

