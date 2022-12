Internacional: Gobierno Venezolano y tambe compania di petroleo Chevron a firma un contract na Caracas riba un diabierna pa continua cu e operaon di petroleo na Venezuela.

E contract aki ta pa continua cu e productivo y tambe desayora den e sector di energia, y firmo dentro di nos constitushon y tambe ley di Venezolano cu ta goberna petroleo activo den e pais a bisa cu minister encarga cu petroleo Tareck El Aissami, cual tabata cu Merca den 2017.

El a atende ceremonia di cantamento enhunto cu representantenan di Venezuela propiedad-estado di pretoleo y gas natural compania PDVSA y tambe Chevron.

April 2023 Mark Chevron lo bay haci 100 aniversario na Venuezuela, cual El Aissami a bisa durante e evento e movimento ta bini despues cu Merca otorga Chevron a limita autorisacion pa resumi sacamento di petroleo for di Venezuela siman pasa.

Cual sigidornan a anuncia cu gobernacion Venezolano y tambe gruponan posiciona a yega na un agrimento riba humanitario cual tambe lo continua cu negosacion pa un solucion pa e pais su economia y crisis.

Merca tabata wak manera pa laga Venzuela cuminsa produci mas petroleo y tambe bende den mercado nan internashonal y reduci energia riba mundo completo y dependencia riba Rusia, Merca a bisa CNN den May, 6 luna di licencia a wordo duna for di Merca Departamento Treasury Office of Foreign Asset Controle (OFAC) siman pasa, pa cual Merca por revoca cualkier momento. Adicional ningun profeticion gana lo repaga debenan pa Chevron y tambe pa regime di Maduro.

Di acuerdo pa oficial den 2017, OFAC a bisa El Aissami hunga un significante rol den narcotica internashonal traficante for di noticia. E departamento di Treasury a bisa ficilidad di carga narcotica for di Venzuela pa inclui control riba avion nan cu lo sali for di Venzuela of base y tambe carga narcotica mas cu 1000 kilogram for di Venzuela riba multiple ocacion inclui esnan den e destinashon nan final di Mexico y tambe Merca. E departamento a bisa El Aissami ta conecta na cordina cargonan di droga pa Los Zetas, un violencia Mexicano cartel di droga a duna proteccion pa e cabes di organisashon di droga Colombiano.