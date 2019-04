Venezuela ta uza Trinidad & Tobago pa sconde exportacion petrolero

Tin informenan cu indica cu wafnan di Trinidad & Tobago ta wordo uza pa e compania petrolero estatal, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) pa asina evadi e sancionnan Mericano.

Segun un informe riba e website Lloyd’s List Maritime Intelligence, barconan lo ta colecta cargonan petrolero na Venezuela, prome cu nan para na Trinidad & Tobago pa despues sigui, cual ta crea e sospecho cu cargamentonan ta wordo scondi. Mas sigur PDVSA lo ta haciendo uzo di co-cargo y “amarrenan falso” pa sconde e origen di e cargonan.

Desde 21 di maart, tres tankero di PDVSA a carga petroleo na Venezuela pa despues desvia pa areanan cerca di Trinidad & Tobago pa varios ora. Tracking di barconan a mustra cu despues di a pasa un tempo cortico den awanan teritorial di Trinidad & Tobago, e tankeronan a sali pa nan destino lehano.

Esaki mas sigur ta un intento pa haya e asina yama ‘bills of lading’ cu ta mustra cu Trindad & Tobago ta e punto di origen pa e cargo petrolero y no Venezuela.

E tankeronan a wordo identifica como Mindoro, Amore Mio y Serengeti. Mindoro ta propiedad di TMS Tankers, mientras cu Serengeti ta pertence na un compania naviero cu base na Grecia, Dynacom. E doño di Amore Mio no por a wordo determina.

“No tin niun indiccion cu cualkier di e cargamentonan aki lo a viola e sancionnan Mericano”, Inteligencia Maritimo a agrega.

Esaki e di dos supuesto tactica di PDVSA pa sconde e destinacion y origen di petroleo y exportacion di crudo. Na Januari ultimo, despues di e imposicion di e sancionnan Mericano, dos tankero petrolero cu a wordo carga na Venezuela, tabata envolvi den un transferencia di un barco pa otro cerca di Gibraltar.

E black outnan energetico cu a interumpi e carganan den e wafnan ademas di e sancionnan di Merca, a reduci e exportacionnan di crudo di Venezuela na su minimo den 17 aña. Na maart, a carga menos di un miyon bari pa dia den 33 tankero, segun Lloyd’s Intelligence, e di dos volumen mas abao desde 2006.

E sancionnan Mericano actual ta restringi e benta di crudo y derivadonan di petroleo for di PDVSA pa Merca, a menos cu e entrada di e benta wordo deposita den un fideicomiso, un sorto di deposito den garantia, lagando e gobiero di Nicolas Maduro sin su mayor ingreso di exportacion. Petroleo ta responsabel pa mas di 90% di e ingreso di Venezuela.

E sancionnan ta dirgi pa blokia 7 biyon dollar na activonan di PDVSA y mas di 11 biyon den ingreso door di exportacion den e proximo aña.

Dia 12 di april, e Merca a expande e sancionnan pa inclui compania y barconan cu ta transporta crudo pa Cuba. Doñonan di barco, pafo di Merca a wordo avisa cu nan lo por wordo afecta.

“Mientras cu no tin prohibicionnan specifico dirigi ariba personanan Mericano haciendo negoshi cu PDVSA, tin un potencial cu personanan cu no ta Mericano lo por wordo sanciona toch, sea pa ta opera den e sector petrolero di Venezuela of pa provee asistencia material, of pa, apoya PDVSA”, e informe ta indica.

Dos di e companianan di carga cu a desvia via Trinidad & Tobago actualmente ta nabega rond di Cabo Good Hope (Surafrica) y ta duna indicacion di lo uza Singapore, cu ta un destinacion pa carganan petrolero.

Serengeti ta haci un cruze transatlantico y ta indica di uza Gibraltar como su siguiente waf.

Comments

comments