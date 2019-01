Venezuela ta trece division den Ipko

PHILIPSBURG – Riba e prome dia di e Interparlementair Koninkrijksoverleg (IpKo), delegacionnan di Curaçao, Aruba y Sint Maarten a demanda, sin exito, pa haci e opvang di migrantenan Venezolano un asunto di Reino.

E parlamentarionan di Caribe Hulandes, sin distincion di nan color politico, tabata ariba un solo liña den nan keho cu Hulanda ta laga e islanan un banda door di insisti cu e politica di inmigracion ta responsabilidad di e paisnan autonomo. Esaki e miembronan di parlamento no ta trece den duda, pero ta enfatisa cu e aumento di refugiadoann Venezolano ta asina grandi cu simplemente nan no tin e experticio y abasto pa duna un opvang adecuado.

Loke ta molestia e paisnan ta e hecho cu Hulanda si a duna Colombia 4 miyon euro pa e opvang di Venezolanonan, pero a nenga di honra dos peticion di ayudo di parti di gobierno di Corsou. Y Den Haag tampoco no a duna su cooperacion den e intento di Aruba y Corsou pa haya yudansa for di Union Europeo.

Algun a argumenta pa e Hulanda ricibi e migrantenan aki, pero mayoria di e miembronan di Parlamento a insisti ariba e cooperacion y a insisti pa haci esaki un asunto di Reino mirando e envergadura di e situacion. Pero e delegacion di Hulanda no ta di acuerdo cu esaki. A keda acorda pa tras di cortina toch purba di yega na un posicion comun. Esaki sigur lo ta un tarea grandi mirando e estado di animo irita cu ta reina actualmente.

No ta solamente e cuestion di Venezuela ta hunga un factor di division, pero durante e debate heridanan basta bieu a bolbe bin ariba. Y ainda mester trata e tema di mas dificil, cual ta e geschillenregeling.

Comments

comments