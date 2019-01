Venezuela ta rechaza carta di Grupo di Lima enfaticamente

Mediante un comunicado, Gobierno di Venezuela a rechaza ayera Diabierna e pronunciamento di e Grupo di Lima contra presidente di Republica Bolivariana di Venezuela, Nicolas Maduro. Manera ta conoci e grupo aki di Lima a pidi presidente Maduro pa no tuma su siguiente periodo di mandato pa motibonan ya conoci cu e pais Venezolano ta pasando aden. E Canciller di Venezuela, Jorge Arreaza, durante un discurso na e “Casa de La Diplomacia Antonio Jose de Sucre” a bisa cu e tipo di declaracionnan aki ta provoca un ehecucion di Golpi di Estado contra Venezuela. Arreaza a reitera cu e Venezolanonan lo sigui construi nan mesun caminda pa independencia y el a agrega cu e comunicado di e Grupo di Lima ta contra di e principionan di paz y tambe no ta respeta asuntonan interno di e pais y practicamente ta pretende pa destabiliza Venezuela, enbes di mantene e institucion democratico di e pais. E Canciller Venezolano a insisti cu presidente Nicolas Maduro Moros lo tuma posecion dia 10 di Januari venidero, despues di a wordo re-eligi dia 20 di Mey pa e periodo 2019-2015. “Ningun hende, mucho menos e imperialismo cu e cos aki sosode”, e canciller a declara enfaticamente. Pues si no pasa algo Venezuela lo bai keda bai atras pa por lo menos 6 aña mas y na aña 2025 mundo henter lo ta testigo cu kico a resta of con Venezuela lo ta bao mandato di Nicolas Maduro.

