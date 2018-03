Venezuela ta perde sede di Latinoamericano di Baseball Little League

E Asociacion Nacional di Little League Baseball di Venezuela, a informa mediante un comunicado cu den un reunion realisa na Corsou, durante e Congreso Latinoamericano y del Caribe di Little League, a tuma e decision di laga Venezuela pafo di e Organisacion Latinoamericano den categoria infantil 2018. Motibo di esaki ta cu Venezuela no ta ofrece e condicionnan necesario pa zorg pa e siguridad di e ciudadanonan di e participantenan y nan famia. A keda dicidi cu e evento lo bay Republica di Panama.

José Gregorio Briceño, presidente di e Asociacion di Baseball Little League di Venezuela, a indica cu den un reunion realisa na Corsou, durante e Congreso Latinoamericano y del Caribe di Little League, presidi pa e director di e region, Carlos Pagan Colon, a tuma e decision cu 20 voto di e paisnan asistente na e congreso di laga Venezuela afo di e organisacion di Latinoamericano, categoria infantil 2018.

Mester destaca cu e evento cu lo mester a tuma luga na estado Zulia, a laga e comunidad deportivo di nos organisacion cu e sabor amargo di no por ta anfitrion di e competencia aki, cual a wordo otorga na Venezuela for di 2016.

E Asociacion a trece dilanti cu e competencia a wordo ratifica na aña 2017, y for di e tempo ey, tabata trahando ariba e planificacion logistico di esaki cu e aprobacion di e gobernador di Zulia, Omar Prieto a trabes di e Secretaria di Deprote di Estado Zulia, e Instituto Regional di Deportes (Irdez) y e Fundacion pa administracion, mantenimento y cuido di instalacionnan deportivo (FUNIDEZ), como tambe e apoyo di empresa priva.

E delegacion Venezolano cu no por a asisti na e Congreso Latinoamericano y del Caribe di Little League, door di e situacion diplomatico entre ambos nacion, cu ta prohibi e entrada di Venezolanonan.

E asociacion a indica cu nan tabata conta cu un ekipo grandi di trabao pa e realisacion di e competencia, cu a priminti di garantisa e hospedahe, siguridad, alimentacion, transporte pa e realisacion di e gran fiesta deportivo.

