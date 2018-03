Venezuela ta cera tur frontera cu islanan ABC pa tempo indefini

E medida tuma diahuebs pa e Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezolana, ta aumenta e accionnan tuma na Januari ora cu nan a suspende tur e vuelonan pa e islanan ABC, cu excepcion di esunnan cu solamente ta di transito riba e islanan of tabata traslada personanan di nacionalidad Hulandes. Di awo padilanti tur excepcion a keda elimina y a implementa un bloke total entre Venezuela y e tres islanan.

E comunicado manda diaranson pa tur e aeroliñanan cu tabata dunando nan servicionan di transito entre Venezuela y e islanan, ta indica cu e medida ta keda na vigor te cu proximo aviso.

E medida ta inclui tambe tur e vuelonan cu tin di haber cu carga y post, cual ta bin acerca riba e medidanan tuma anteriormente, cu ta afecta tur loke tin di haber cu e comunicacionnan maritimo, priva y comercial.

Esaki a trece como consecuencia cu un grupo di ciudadano Venezolano a keda pega na Miami, cu lo mester a bay Venezuela, haciendo escala na Aruba.

Ta spera cu den cualkier momento e liñanan aereo a haci un pronunciamento al respecto.

Ta di destaca cu dia 6 Januari ultimo, presidente Nicolas Maduro a duna ordo pa cera tur via di comunicacion y comercialisacion cu e islanan di Aruba, Bonaire y Corsou pa 72 ora. Un biaha mas el a denuncia cu tin mafianan riba e islanan encarga di bende tur tipo di rikesa cu ta wordo horta na Venezuela.

“Mi a duna ordo pa cera tur waf y aeropuerto cu tin conexion cu Aruba, Bonaire y Corsou, como tambe e ceramento di tur e comunicacionnan via aereo y via maritimo, e aumento di mafianan teribel cu ta debilita e economia di Venezuela”, el a detaya.

Despues, dia 9 Januari, e Ehecutivo a anuncia e extension di e ceramento pa 72 ora mas te ora cu no realisa un reunion na nivel halto cu autoridadnan di e islanan y gobierno nacional, pa yega na un plan di accion pa combati e mafianan “cu ta horta nos rikesa y ta bendenan di contrabanda sin wordo castiga”, e vice presidente di Venezuela, Tareck El Aissami, a bisa e tempo ey.

Ta conoci cu aerolineanan tambe a haya un carta indicando cu desde 8 Maart, tur conexion tanto aereo como maritimo cu e tres islanan aki, ta keda suspendi, te cu’n proximo aviso.

