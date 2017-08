Venezuela ta acusa Colombia di provocacionnan falso

CARACAS, Venezuela- Diaranson e canciyer di Venezuela a pdidi e gobierno Colombiano pa e stop cu e provocacion na su militarnan pa genera un incidente fronteriso. Esaki ta bin despues cu e Bogota a denuncia un incursion di hombernan uniforma den su territorio Venezolano.

“Nos ta pidi gobierno di Colombia pa nan stop e provocacionnan falso (scenarionan crea) pa nos Forsanan Arma Nacional Bolivariano (FANB) reacciona di algun manera”, segun e canciyer Venezolano, Jorge Arreaza.

Durante un encuentro cu Colombianonan residencia den e municipio Venezolano Garcia de Hevia, den e estado fronteriso Tachira (west), e minister ta bolbe desmenti e denuncianan di e gobierno di Juan Manuel Santos y ta confia cu ambos pais por “rescata un relacion respetuoso”.

Bogota y Caracas a crusa notanan di protesta despues di cu autoridadnan di e departamento Colombiano di La Guajira a sigura cu mas di binti militar Venezolano a drenta den e poblado limitrofe di Paraguachón fin di siman pasa.

Segun e denuncia, e hombernan uniforma a horta celularnan y placa na varios Colombiano. E hecho aki a haci e relacion bilateral mas tenso ainda, cual a daña despues di e instalacion na comienso di Augustus di e Asamblea Constituyente impusla door di presidente Nicolas Maduro y cu ta goberna Venezuela cu podernan absoluto.

Santos, kende ta desconoce e organo aki mescos cu varios otro gobierno den e region, ta acusa Maduro di instaura un dictadura y no ta descarta di lo kibra e relacionnan.

Mey mey di e tensionnan, e mandatario Colombiano a duna proteccion y a ofrece asilo na e ex- fiscal Luisa Ortega, kende a huy for di Venezuela, denunciando un persecucion politico.

Segun Maduro, Bogota ta e centro di un conspiracion pa deroca su gobierno, apoya door di Merca y su opositornan.

