Venezuela entre paisnan riba lista di prohibicion pa drenta Merca

WASHINGTON, D.C., Merca- Venezuela, Noord- Korea y Chad diadomingo a wordo inclui den un lista nobo di prohibicion pa Merca. Esaki ta debi na e poco siguridad of falta di cooperacion cu autoridadnan Mericano, segun gobierno di Trump a informa.

Washington a impone un prohibicion total di biahe na ciudadanonan di Noord- Korea y Chad, mientras cu e restriccionnan pa Venezuela ta limita na funcionarionan di un lista largo di entidadnan di gobierno y nan famia.

Segun e documento, e visanan B1 y B2, turista y negoshi respectivamente, pa funcionarionan y nan famia,

E visanan diplomatico ta keda intacto y “e ciudadanonan regular lo por ta obheto di medidanan adicional pa sigura cu nan informacion ta keda actualisa”, o sea e verficiacion di datonan.

Gobierno di Merca ta di opinion cu Venezuela a adopta hopi di e normanan di referencia identifica pa e Secretario di Siguridad Nacional den seccion 1 di e lista, pero su gobierno no ta coopera pa verifica si su ciudadanonan ta forma un menasa di siguridad nacional of publico.

Sin embargo, tin fuentenan alternativo pa haya informacion pa verifica ciudadania y identidad di e ciudadano di Venezuela. Como resultado, e restriccion impone door di e prohibicion ta focus ariba e funcionarionan gubernamental di Venezuela cu ta responsabel di e insuficiencia den identificacion.

Fuente: http://www.ntn24america.com/