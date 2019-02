Venezuela a duna excepcion pa asina trece pasaheronan cu a keda pega ayabou

Dialuna mainta durante e conferencia di prensa semanal di gobierno di Aruba, Prome Minister di Aruba, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, a para un keto ariba e situacion na Venezuela.

Tur hende por a sigui e desaroyonan diasabra ultimo na Venezuela, y diadomingo tabata tin ciero desaroyonan. Aworaki ta parce cu e situacion a yega na un calmo un rato, pa asina e lider di oposicion y presidente di Asamblea retracta y bay reuni cu Grupo de Lima, pa asina wak si ta yega na otro accion- y palabracion. Grupo di Lima ta un grupo di pais, principalmente di Suramerica y Centroamerica cu desde 2017 ta purbando pa yega na un transicion pacifico na Venezuela.

E vice presidente Mericano, Sr. Mike Pence a participa den e reunion aki. Aruba ta keda den alerta pa wak kico ta sosode y wak con cos ta cambia pa Aruba. Te asina leu, no tin niun indicacion cu algo ta cambia y Reino tabata forma parti di un accion humanitario cu ainda no a ni cuminsa, pa motibo cu e barco cu tabata tin na Corsou, ainda no a sali. E barco aki ta iniciativa priva di Merca cu a bay Corsou, pero e ayudo di Merca mes no a yega Corsou ainda.

Pues, ta wardando pa mira kico ta locual ta bay cambia, si algo ta cambia den e region. Hulanda keto bay ta ariba e punto di bista cu Reino no ta participa na accion militar. Pero e situacion ta algo di warda y mira kico ta pasa. Entretanto, e fronteranan ta cera. No tin vuelonan cu ta sali bay Venezuela of vice versa. Si tin un excepcion cu ta wordo duna y esey ta pa pasaheronan cu ta pega na Venezuela. E no ta un situacion facil pa e aerolineanan, ya cu nan tin cu bay bashi busca hende y bay bek bashi. Diadomingo e prome vuelo a cuminsa y dialuna ainda por logra. Si Prome Minister a bisa cu no ta kere cu por dura mucho mas. A pidi pa registra na embahada di Reino na Caracas, pa asina sigura nan mes di por bolbe bek Aruba.

Ta conta tambe pa turistanan cu ta cu vakantie akinan y esey gobierno di Aruba ta den proceso pa yudanan tambe pa yega bek Venezuela.

