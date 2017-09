Venezuela a cuminsa reporta prijs di su crudo den Yuan

CARACAS, Venezuela – Venezuela a cuminsa diabierna, na reporta e prijs di benta di su crudo den moneda Chines y no den dollar di Merca, manera tradicionalmente e mercadonan petrolero mundial ta haci.

E presidente socialista Nicolas Maduro a delanta cu su pais lo cuminsa uza un cesta di moneda diferente na e dollar pa haci su pagonan internacional, como manera pa sortea e sancionnan financiero imponi pa e Gobierno di Donald Trump cu Venezuela a cualifica como un blokeo.

Pa varios decada, e nacion Sur Americano a reporta semanalmente den dollar e prijs promedio di su cesta di crudo y productonan. Pero diabierna, e Ministerio di Petroleo a presenta e balor den Yuan y a proporciona un tipo di cambio di referencia pa haci e conversion na dollar.

“E modalidad aki ta obedece e anuncio realisa dia 7 di September pasa pa e presidente,kende a informa cu Venezuela lo implementa strategianan nobo, cu e obhetivo di libra e Nacion di e opresion di dollar,” e ministerio a bisa.

E no a aclarea si e benta di crudo ta sigui cobra den dollar of si tin plannan pa cambia e schema aki.

Mas despues, Maduro a comenta e medida y a hustifik’e como necesario pa garantisa “e viabilidad” die pais ante e sancionnan.

“Pesey mi a tuma e decision, cu ya ta wordo aplica, di uza un canasta di moneda pa tur e asuntonan di comercio exterior, di e benta di petroleo y pa tur e asuntonan financiero. “A buen entendedor pocas palabras,” el a bisa durante un reunion transmiti den e cadena di radio y television.

Den e siman di 11 pa 15 di September, e crudo Venezolano tabata tin un promedio di 306,26 Yuan, of 46,76 dollar pa bari. E prijs a recupera cu respecto na e 300,91 Yuan di e siman anterior, ekivalente na 46,15 dollar.

E Gobierno a denuncia, cu a rais di e sancionnan, e banconan Mericano a nenga di ricibi fondonan publico pa pago di importacion of servicio di debe. Tambe a bisa cu tabata tin dificultad pa bende y cobra su barinan di petroleo, e mayor fuente di ingreso di e pais.

Den un breve encuentro cu prensa diahuebs, e minister di finansas, Ramon Lobo, a delanta cu e estatal Petroleos de Venezuela (PDVSA) “ta bin ta trahando” un schema pa cobra su bentanan di crudo den Euro, aunke no a duna detaye ni a referi na e transaccionnan den Yuan.

E petrolera a delanta combersacionnan cu algun di su socionan den empresanan mixto cu ta opera den nan yacimentonan di crudo pa gestiona e transaccionnan di rutina den Euro, na luga di dollr, dos operador na Venezuela a bisa. Pero e discusion ainda no a yega na e modificacion di e contratonan.

Na 2008, PDVSA a bisa cu e lo cuminsa uza Euro pa algun benta di petroleo. Pero su impacto tabata hopi limita ya cu mayoria di e contractonan tin como referencia na e dollar, hasta den e formulanan di prijs.

