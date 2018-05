Veiligheidshuis ta un red di colaboracion entre diferente partnernan

E Veiligheidshuis ta un red di colaboracion entre partnernan di husticia, social y enseñansa, pa cual Sra. Bernice Schulte, Manager di e Proyecto ta splica mas over di e proyecto aki.

E palabra cas ta un tiki ‘misleidend’ (engañoso) ya cu e no ta un cas, e ta un forma di traha y no un cas unda lo bay vang op casonan multi problematico. E ta bay ta un cooperacion y unda den e preparacion pa bin na e Veiligheidshuis, tur e partnernan a indica e importancia pa traha hunto den caso multi problematico. E ta un necesidad y un mester. Un mester, cu den casonan multi problematico tur hende tin cu traha hunto y consulta cu otro. Esey ta locual e Veiligheidshuis ta para pe, unda cu tur e partnernan ta bin hunto pa atende cu e casonan y traha ariba esakinan.

Sra. Scholte a sigui splica cu den e cadena di husticia, social, cuido y enseñansa tin hopi trahamento hunto. Pero falta e manera pa traha na un manera structural y esey ta loke e Veiligheidshuis ta para pe. E ta bay den funcion entrante 24 di mei. E Veiligheidshuis ta consisti di kernpartners, partnernan flexibel y e Process Manager. E socio principal (kernparter) a wordo apunta via un Ministeriële Beschikking via nan respectivo minister pa participa structuralmente na e Zorg en Overleg di e Veiligheidshuis. Tambe tin e flexibel partner, cual ora cu e caso ta rekeri nan ta wordo invita pa participa. Y e Process Manager ta facilita e nucleo di cooperacion (ketensamenwerking) y haci e proceso (process regie) riba e enfoke di e estadisticanan multi -problematico ( multi-problem statistiek).

Na Aruba tin hopi casonan di problemanan social, kisas algun cu no ta bin padilanti. Sra. Bernice Scholte a splica cu pa un caso wordo trata den e Veiligheidshuis e mester cumpli cu cierto criterionan. Un di e criteria mester ta cu e mester trascende e cadena di enfkoke (un aanpak -keten overstijgend). Dus cu no solamente Sociale Zaken por atende cun’e, pero lo mester di polis, Voogdijraad, Bureau Leerplicht. Tur e diferente partnernan ta envolvi pa trata e caso. E caso lo wordo crea pa e wordo trata . Ta asina cu pa cada caso tin un Casus Regisseur. No ta tur e casonan lo tin un solucion, 1,2,3. Pero lo keda monitornan. Unda tambe e nan lo tin un funcion di señala y conseha gobierno, unda cu lo mester adapta leynan, e maneho. E tin dos funcion: e parti unda cu ta bay trata e casonan y un parti unda ta señala y conserva.

E Veiligheidshuis ta un concepto di Hulanda, unda cu el a funciona hopi bon. Pero tin un tambe na Corsou y Bonaire. E ora a dicidi cu vooral e parti unda cu mester topa cu otro structuralmente, esey ta loke Veiligheidshuis ta para pe. Dus ta hopi importante pa tin’e awo akinan tambe. E ta adapta naturalmente na nos sistema y na nos leynan, locual ta hopi importante ta cu lo bay trata e casonan cu e reglanan di privacidad.

Aruba ta un isla chikito y ta hopi importante pa tene cuenta cu privacidad di e ciudadanonan, segun Sra. Bernice Schulte a

