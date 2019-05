Vehiculonan nobo di K9 busca pero nan ta bunita warda pa mas di un luna

For di April Cuerpo Policial a ricibi for di e compania herts unda ta lease auto ultimo temponan aki, 3 Suzuki nobo nobo strepia pa K9 Unit y 3 no strepia. Nos a saca e imagennan aki manera cu e autonan a keda poni pafo na Sabana Blanco, a kere cu esakinan lo subi caya di biaha unda pueblo por mira mas blauw riba caya pero awor cu nos ta na MEI nada.

Pero si a usa tres auto cu no tin nada riba dje pa patruya y e tres Suzukinan aki ta pa pronk na warda di Balashi mientras cu por a duna sikiera e Polisnan di bario cu tanto a haci show na Mabon cu oficina nobo pa brinda servicio, seguridad na comunidad, pero ta autonan mas cu 10 aña bieu nan ta coriendo, pickup den mal estado y of yaris. Ta di spera cu pronto e vehiculonan aki por ta riba caya y cu nan cacho, pasobra segun informe cu Cuerpo Policial no tin cachonan k9 suficiente pa brinda un servicio.

