Vehiculonan di motor modifica no ta pasa keuring di DTI

Un parti cu DTI ta haci ora cu nan a drenta e gebouw aki, hunto cu e tres rolbanknan pa vehiculo, e rolbank di motor tambe tabata t’ey. Solamente cu ta te awo nan a cuminsa uz’e, despues di a pone poco presion. Sr. Anko Koopmans, director di DTI ta amplia.

Ta un lastima cu hopi brommer of motorcycle, den categorianan grandi tambe no sa bin DTI pa nan keuring. Esey ta un parti inconsciente tambe di e persona. Nan sa cu mester bin keur. DTI semper a keur brommer, esey nunca a stop. Pero aworaki tin echt un banki pa haci esaki. Sr. Koopmans ta kere cu hopi brommer ta wordo modifica, dus e as patras ta wordo haci mas largo, nan ta pone mufflernan cu hopi zonido ariba dje. Y unabes cu e brommer ta bin DTI cu e adaptacionnan aki, e brommer ta wordo afgekeurd. P’esey tambe hopi motorcyle no ta bin DTI, pero si nan ta disponibel. Nan tin e polisnan ta biniendo, mescos Harleynan cu a wordo gekeurd, y brommernan chikito. Ta e doñonan mester trece e brommer, pero sin e modificacionnan, ya cu e lo wordo afgekeurd.

En general, autonan tambe cu wordo modifica, tampoco ta pasa e keuring. E mataburro ariba e auto, mester wordo kita. Lusnan extra ariba dak, cu ta shine padilanti, no por tin nan. E ta blind e trafico contrario. Pa nan wordo gekeur, eseynan tur mester wordo kita. Un auto den e caso aki no ta wordo gekeur.

Pa loke ta autonan RHD, infrastructura di Aruba no ta traha pa e autonan aki, y DTI no tin grap ariba dje. Pero si mester bisa cu hopi di e autonan RHD mayoria di nan ta bin for di Japon. Pero casi niun di nan no ta faya e keuring, nan ta pas’e bon. E calidad di e autonan ta bon, no mas cu e stuur ta otro banda.

Pa loke ta e brommernan, nan mester ta 100% original, y DTI ta ripara esaki hopi biaha nan cambio, vooral e as parti patras, si nan wordo hala, e ta riparabel. Muy probablemente, lo mester bin cu’n as parti patras mas largo y lo ripara cu e no ta bay pasa e rembank. AKi e peso no ta dividi mas manera cu mester ta. Normalmente e wiel ta mas cerca di e persona. Y e tin mas peso ariba dje, cu e por brake cu e peso di e persona. Pero e as parti patras extendi, ta haci cu no tin e peso mas ariba e wiel, Sr. Koopmans a bisa.

Esaki ta detayenan cu DTI ta tene cuenta cun’e. En general nan ta wak tambe con e estado di e brommer ta, con e lusnan ta, manera cu e keuring di e vehiculo mester ta.

Actualmente, DTI ta bezig ta wak si nan haya mas hende, nan ta yena e afspraaknan y nan ta bay haci mas keurmento di auto y nan tin mas o menos 120 pa 140 auto pa dia. Sigur cu si , cu DTI tin mas luga. Pero ta e brommer/autonan mester bin.

Pa luna toch tin mas o menos 300 hende cu ta traha afspraak pero cu no ta bin keur. Jammer cu den e caso aki, e placa no ta drenta. Si ta bin pa traha afspraak, bin pa keur tambe. Un auto cu no ta bin pa keur, cu ta ariba caminda, DTI no sa si e ta den bon estado of no.

E idea ta pa eventualmente bay pa 200 auto pa dia y sigur cu si, tin mas luga pa keur mas auto, segun Sr. Anko Koopmans, director di DTI.

