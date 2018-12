Vegan Aruba ta celebra Dia Internacional di Derechonan di Bestia

Vegan Aruba ta organisa un evento na Biblioteca Nacional Aruba dialuna dia 10 di december pa 7or di anochi. Ta pasa e documentario ‘Dominion’ pa publico y despues lo tin oportunidad pa haci pregunta y comparti experencia.

‘Dominion’ ta un pelicula filma na Australia produci door di Joaquin Phoenix y ta inclui actornan famoso. E pelicula ta enfoca riba industria di agricultura di bestia na Australia usando cameranan scondi y drones. E hechonan den e pelicula ta practico comun rond mundo den criamento di bestia. Aruba ta forma parti di e industria, nos ta importa carni for di afo y ta mata bestia akinan tambe. E pelicula aki ta un di e peliculanan mas importante di añanan aki. E pelicula ta inclui informacion tocante derechonan di bestia, protecion di medio ambiente, cambio den clima y salud publico.

Dia Internacional di Derechonan di Bestia, a wordo declara door di Nacionnan Uni na aña 2011 riba e mesun dia di Derechonan di Humano (cu a wordo declara na aña 1948, despues di e segundo guera mundial). NU a dicidi cu e derechonan di humano y bestia ta conecta cu otro.

091218- VeganAruba_DiaInternacionalDerechoDiBestia (1)

Vegan Aruba tin e mision pa haci e estilo di bida di Veganismo acesibel y aceptabel na Aruba. Vegan Aruba ta host e evento den cuadro di Dia Internacional di Derechonan di Bestia. Veganonan no ta come of usa bestia(nan) of productonan cu ta bin di bestia. Por siña y crece hunto pa medio di e documentario ‘Dominion’. Trece bo amigonan y miembronan di famia pa comparti e evento aki hunto.

Comments

comments