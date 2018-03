Vaticano: E Sede Principal di Catolicismo

Vaticano of Ciudad di Vaticano ta un estado soberando cu ta pertence na Santa Sede. Vaticano ta un enclave situa den Ciudad di Roma. Vaticano tin un poblacion di menos di mil habitante y ta mas o menos 0.44 km cuadra. Ciudad di Vaticano ta e estado independiente mas chikito reconoci internacionalmente. E tin su propio himno y bandera. E moneda local ta Euro, aunke cu e no ta miembro di Union Europeo. Vaticano ta emiti su monedanan local special. E tin tambe su mesun servicio postal. Den e postkantoor bo por cumpra stampia di Vaticano y manda postcard of carta pa famia y amigonan.

Vaticano por lo general ta e residencia Papapl desde 1337. E residencia papal ta conoci tambe como e Palacio Apostolico y ta situa noordoost di e Basilica di San Pedro. E Guardia Suizo Pontificia ta encarga cu e siguridad di Vaticano y e siguridad personal di e Papa. E Guardia Suizo Pontificia a bin ta cumpli cu e tarea aki desde siglo 16. Estado di Vaticano den su totalidad ta reconoci como patrimonio di humanidad pa UNESCO desde 1984. E principal atraccionnan turistico na Vaticano ta : Basilica di San Pedro, Plaza San Pedro, Museo di Vaticano y hardinnan di Vaticano. E entrada pa e Basilica y e Plaza ta gratis. Tene na cuenta cu ta pidi bishitantenan pa nan bisti apropia pa ora nan drenta e misa.

Posicion legal di Vaticano

Dia 11 februari 1929, estado di Ciudad di Vaticano a keda estableci mediante e firma di e Tratado di Letran entre e estado di Italia y Santa Sede. Su status como estado soberano ta universalmente reconoci y ta ancra den e derecho institucional Debi na su tamaño chikitom algun di e departamentonan di Vaticano ta situa den varios edificio na Roma. E edificionan aki ta gosa di e mesun status cu embahada y misionnan diplomatico stranhero según e Tratado di Lateran.

Geografia y Historia di Vaticano

Ciudad di Vaticano ta situa despues di riu Tibet, e ta parti di e antiguo Montes Vaticani (Cero di Vaticano) y unda cu e camponan Vaticano tabata situa. E nomber “Vaticano” a origina door di e cero aki. Vaticano a wordo protegi di a wordo aisla di e resto di e ciudad ora di a wordo inclui paden di e murayanan di Papa Leon IV (847-55), y despues fortifica ainda mas pa Papanan Pablo III, Pio IV y Urbano VIII. Tin cinco entrada pa Ciudad di Vaticano. hopi bishitante ta cuminsa nan recorido pa Vaticano riba Plasa San Pedro. E miho manera di yega Vaticano for di e centro historico di Roma ta a traves di Brug St. Angelo. E entrada pa Museo di Vaticano ta den e Viale Vaticano.

E notorio Emperador Romano Caligula (37-41 AD) a traha un circo den e area di loke awendia ta Vaticano. San Pedro, e apostel a wordo dera den un santana panort di e circo. Tradicionalmente ta wordo bisa cu e Sede di Roma a wordo funda door di San Pedro cu tabata e prome persona pa a fungi como Obispo di Roma (Papa). Entre 324 y 326 AD, Emperador Constantino a traha un basilica riba e graf di San Pedro. El a wordo reemplasa pa e actual Basilica di San Pedro entre siglo 16 y 17. El a wordo diseña y decora pa genionan di e era di Renacemento manera Rafael, Bramante, Bernini Michelangelo, y Maderna. E Basilica di San Pedro ta e edificio religioso mas grandi na mundo.

