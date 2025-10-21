Durante un entrevista cu sra Solange Tchong relacionista publico di AZV a toca e tema di e carchi AZV y a splica cu desde 2019 cu a cuminsa cu e APP di AZV ta hopi contento cu esaki y a crece basta ultimo aña y tin 97000 cu tin e aplicacion baha y esaki ta hopi ventahoso pe cliente pasobra e por prueba cu e ta cliente di AZ V y na cada loket di servicio medico por mustra esaki.
Si bo activa e boton di notificacion ora cu tin algo den banda di AZV o keda notifica, mescos ora por haci cambio di dokter y cas y of botica bo ta haya e notificacion aki. Hopi di e carchi di plastic e Zorgpas ta caduca y a bin ta avisa clientenan pa tuma nota cu e zorgpas tin un validez di cierte fecha cu e ta caduca, e tuma nota cu AZV no t’ey renoba mas pe carchi plastic y esaki ta conta pe grupo di adulto mayor cu no tin un celular. Pero tin opcion si bo ta desea di laga un familiar por agrega bo den su AZV APP y ta manda AZV mail pa esaki keda aproba y si e persona adulto bisa no cu e no tin un celular y no kier cumpra uno pa tal motibo no tin ningun problema, y AZV ta informa cu abase di un ID valido tambe un dunado di cuido por yudabo. Pasobra mester corda cu e dunado di cuido tin e webportal di AZV y e sistema cu nan ta subi y abase di ID valido por wak den e dato si bo ta sigura.
E zorgpas ta caduca y un detaye pa cada cliente di AZV sa cu e number di AZV cu bo tin ribe carchi e ta un number unico y cada cliente tin un number unico cu ta pertenece na dje, pe motibo aki ta bisa bo por warda e carchi pa e number debi e ta number unico.