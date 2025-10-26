Internacional: Diabierna y diasabra durante dia por a tuma nota di varios avionnan comercial a bula bay bin riba Jamaica su airport tras di otro y a compronde cu un evacuacion tabata tumando luga pa turistanan cu kier a bandona e isla.

E sector di turismo di Jamaica ta completamente mobilisa prome cu e horcan Melissa, cu autoridadnan trahando pa garantisa e salida ordena di bishitantenan y siguridad continuo di e trahadornan di e industria segun cu e tormenta ta yega mas cerca.

Minister di Turismo Edmund Bartlett a bisa cu e gobierno, e Ministerio di Turismo y e Oficina di Turismo di Jamaica (JTB) a bin ta cordina sin stop cu partnernan local y internacional segun cu e sistema ta yega cerca di e isla.

“Mi kier sigura nos partnernan internacional, e comercio, y e prensa mundial cu e gobierno y e Ministerio di Turismo, den colaboracion estrecho cu e Hunta di Turismo di Jamaica y nos partnernan di industria, a wordo completamente mobilisa pa salbaguardia e bienestar di nos bishitantenan y trahadonan di turismo,” Bartlett a bisa den un declaracion diasabra.

Durante e ultimo dianan, oficialnan di turismo tabata den dialogo continuo cu companianan di aviacion, e Asosiacion di Hotel y Turismo di Jamaica (JHTA), y dunadonan di acogida pa sostene salidanan structura prome cu aeropuertonan suspende operacionnan.

“Nos a mantene contacto estrecho tambe cu tur nos partnernan grandi di aerolinea, hopi di nan a facilita vuelonan adicional y a desplega avionnan mas grandi pa sostene e evacuacion di nan pasaheronan,” Bartlett a bisa. “E esfuerso coordina aki ta enfatisa e asociacionnan fuerte cu ta sigui defini e sector turistico di Jamaica.”

Si e condicionnan empeora, gobierno y JHTA tin plannan prepara pa activa shelternan di emergencia pa bishitantenan cu mester keda riba e isla durante e tormenta.