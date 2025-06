Diadomingo atardi mientras cu tur hende ta gosando di nan vakantie y trankilidad hospedando na Riu palace hotel, algun turista masculino a cuminsa bringa cu otro formalmente.

Polisnan a presenta ne sitio y topa cu full e situacion foi man unda e turistanan bebi no tabata comporta y a lanta cu e personal di e hotel. No a keda nada otro cu a detene 5 persona pa no comporta nan mes. Den nan homber y un hende muhe. E hotel sigur no lo acepta hendenan cu ta stroba trankilidad di otro huesped. Debi cu tabatin hopi hende deteni y e situacion tabata tenso varios unidad policial di diferente districto a presenta y van di CEA a presenta tambe pa bay cu tur detenido pa warda di Polis.