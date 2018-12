Varios temblor registra na Venezuela diahuebs mainta

Internacional Venezuela: Diahuebs pa 4:59 mainta parti di Venezuela panort di Valencia a keda registra un temblor na estado di Carabobo cu un profundidad di 9.4. Asina funvisis cu ta e Fundacion Venezolano Investigacion Sismologico a registra. Usuarionan den e red social a comenta cu a sinti e temblor den region capital, Aragua, Carabobo, Miranda y Vargas.

E gobernador di e estado Carabobo a comenta cu den e 14 municionnan no tabata tin ningun desgracia di lamenta. Algun luga a haya daño.

Despues di rato sorpresa ta bolbe dal unda pa 5:12 mainta otro temblor di magnitud 3.9 pa despues 5:20 otro di 3.9 y pa 5:24 un otro temblor di 4.5. Despues a sigui varios replica di temblor.

Pa 6 or mainta a registra por lo menos 7.

pa 7 or mainta a registra por lo menos 4.

Pa 8 or mainta a registra por lo menos 5.

Pa 9 or mainta a registra 1.

Pa 11:42 a registra e ultimo cu tabata 26.8 km profundidad y magnitud 2.8

