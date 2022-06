For di ayera nochi caba por a tuma nota cu varios supermercado a keda sin kipashi y hasta diaranson a habri y prome cu merdia rekinan tabata bashi. Varios cuminda di bleki tambe a keda out of stock na algun supermercado y por a tuma nota di reki bashi. Comunidad den panico pa loke ta e situacion y for di mainta caba supermercadonan tabata yen di hende.