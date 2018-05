Varios sorpresa durante e Gold Coast Taekwondo Cup 2018

Maelynn Fradl, Jayzion Cornes, Pedro Cruz, Rudy Perez, Jaimar Chirinos y Leonard Phillip a sali Best Fighter na e di 9 Gold Coast Taekwondo Cup.

Diasabra ultimo a tuma luga e di 9 Cold Coast Taekwondo Cup. Esaki tabata e di dos clasificacion pa Best of the Best 2018. Gold Coast Taekwondo Cup a conoce varios sorpresa den tur e bringadonan, manera Pedro Cruz di Noord Taekwondo Center. Alberto Klabér a menciona despues di a ricibi e resultadonan for di Master Eric Barry cu Pedro Cruz tin masha hopi aña ta participa na tur e campeonatonan di Brazil Taekwondo Stichting y nunca a sa di demostra su habilidad manera awe. Tur biaha cu e perde e tabata bay cas desapunta, pero diasabra el a bringa dos pelea y a demostra su habilidadnan dilanti di tur hende presente y e publico a aplaudi su dos peleanan. Pedro Cruz su titulo di Best Fighter tabata bon mereci.

E Rooky Jayzion Cornes kende a subi e arena di combate pa prome biaha a laga un smaak dushi atras cerca Master Eric Barry. For di e prome pelea cu Jayzion Cornes a bringa el a demostra cu e ta un bringado elite. Master Eric Barry a tuma bon nota di esey. E di dos pelea cu Jayzion Cornes a bringa y a gana, a pone e publico y mayornan lanta for di stoel pa e “Standing Ovation”.

Dudy Perez a bolbe bek despues di un pauze chikito door di su estudio y ta manera cu e no a bay niun caminda. E otro Rooky tabata Leonard Phillip kende a bandona Taekwondo pa dos aña y a haci su debut bek na e di 9 Gold Coast Cup cu un tremendo actuacion.

Tur e Best Fighter nan na e di 9 Gold Coast Taekwondo Cup a sigura nan participacion den Best of the Best 2018. Brazil Taekwondo Stichting ta felicita tur e Best Fighter nan.

