Varios sindicato ausente durante reunion di comision tecnico di Dialogo Tripartite Social Laboral

Den un reunion yama pa presidente di FTA, Sr. Hubert Dirksz, y conhuntamente cu Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA, mirando cu nan dos ta forma parti di e comision tecnico hunto cu Sr. Leo Yarzagaray, y Tito de Cuba y Omar Tromp, pa traha ariba e formacion di e DTSL ariba e basenan primordial locual ta consehonan cu a sali for di ILO (International Labor Organisation).

Basa ariba esaki a traha e organogram pa e DTSL (Dialogo Tripartite Social y Labor) unda cu niun partido lo keda exclui. Loke a haci durante e reunion tabata pa trata na trece mayoria di sindicatonan hunto. Pero locual cu STA ta lamenta cu nan a ripara cu tabata tin varios sindicato, cu a pesar cu nan a haya invitacion, nan no tabata presente. Y tabata tin varios sindicato cu a firma un carta cu a bay pa Prome Minister, cu copia pa Ministerraad, cu tampoco no tabata presenta. Motibonan pa nan ausencia no ta conoci. Pero si e ta algo di lamenta, ya cu ta reclama algo, y ora cu haya atencion, bo no ta presente.

Sindicatonan presente a sintinan hopi honra cu presencia di minister presidente mr. Evelyn Wever- Croes, cu a vocifera ariba varios tema cu tin andando, problemanan na Venezuela, cual ta algo hopi di lamenta. E hendenan eynan ta sufriendo bastante hopi y tur hende sa cu un ora pa otro e situacion por desemboca den un guera civil, por ta den un entrada cu ta bisa di deroca e presidente Maduro y bay na eleccionnan nobo.

Situacion na Aruba mes, pro mira atrobe cu cosnan mahos ta pasa, unda cu un turista ta wordo viola pa un ciudadano Canades. E ta algo lamentabel. Minister Presidente a bin representa minister Glenbert Croes, cu ta den exterior pa motibonan di salud.

E reunion cu esunnan presente, a bay den un bon ambiente. Si tabata tin preguntanan bastante skerpi cu a wordo dirigi na e comision tecnico, cu a sa di contesta esakinan. Y tur e sindicatonan cu tabata t’eynan na e presentacion a haya tur e documentonan cu nan tabata tin mester pa nan bay studia esakinan y den e siguiente reunion cu lo mester tuma luga dia 15 di februari proximo, eyden lo bay delibera mas amplio ariba e contenido di DTSL y locual cu nos kier logra cu esaki.

E DTSL aki, segun Sr. de Cuba, mester bay reemplasa locual e gobierno anterior tabata yama dialogo social. Pero sindicatonan kier pa esaki wordo oficialisa via un ley. Gremio comercial y sindical, di gobierno kier logra esaki y pa nan mira e seriedad den esaki. Y ariba consehonan di ILO pa logra esaki. Si e ta mara den ley, e ora ta logra mucho mas cos y no ta sosode manera cu tabata sosode den pasado, caminda cu ki ora cu ta, gobierno por bulldoze un ley via Staten. Esaki no ta bay ta posibel mas. Mester bay sinta dialoga den e DTSL. Dicon Social Laboral, ta door cu e parti social ta depende di e parti laboral masha hopi mes. Pasobra cu si tin un entrada di mil florin pa luna, tur hende sa cu bida social ta malo. Y mester ta sincero den esaki, y mester bay papia ariba e salario minimo, mester bay papia ariba e orarionan. Tin hendenan cu ta traha 48 ora pa siman, algun te cu 50 y esaki mester wordo standarisa. E salario mimino, Uitzendbureau, ARBO-wet y asina tin masha hopi punto mes. Y a haci un apelacion na esunnan presente, pa compila tur loke nan ta sinti cu ta prioridad, documenta esaki, mand’e aden mas pronto posibel. Y pa despues cu tin tur e informacionnan aki, e prioridadnan di tur sindicato, e ora ta bay saca afo berdaderamente cual ta e prioridadnan mas halto, di berdad, cu tin cu bay atende cun’e. Por ehempel, si tin 15 sindicato y tur trece nan preocupacionnan padilanti, y si tur 15 ta bisa cu ARBO -wet ta nan prioridad, e ora esey ta loke mester wordo atendi cun’e, di biaha. Y tambe e orarionan di trabao. Y kier logra esaki y e no ta algo cu por wordo logra nan so, pero conhuntamente tur sindicato cu e gremionan comercial, dunadonan di trabao y tambe gobierno, e ta di vital importancia pa logra esaki. Y si por hancra esaki den un ley, e ta bira un plus no solamente pa sindicatonan, pero pa e pueblo di Aruba en general.

Den pasado tabata tin cierto leynan cu a wordo gebulldoze sin tene cuenta cu e consecuencia pa e pueblo den su totalidad y e edad di pensioen cu nan a hisa te cu 65 aña y asina por menciona mas cos, pero esey ta un di e bon ehempelnan. Sindicatonan ta spera cu dia 15 di februari proximo, cu lo haya un invitacion lo haci acto di presencia, pero pa locual cu ta e reunion di diasabra, e cantidad tabata basta limita, unda cu tabata tin 6 of 7 sindicato presente, pero segun Sr. de Cuba, tabata e calidad cu tabata importante. Y mester purba bari for di mesa, den caso cu sindicatonan cu tin problema cu otro y loke tabata remarcabel tabata cu tabata tin varios sindicato cu ta representa trahadonan cu ta forma parti di e aparato gubernamental, no a haci acto di presencia na e reunion. Y algun di nan, cu segun Sr. de Cuba por a compronde cu a yama disculpa pa nan ausencia, pero algun si esey nan no a haci, y esaki ta algo di lamenta. E cos aki ta un asunto hopi serio y despues cu e cos aki coy su drive manera debe ser, e ora lo no kier cu e sindicatonan ey no kier participa, anto e ora kier zundra. Tur hende ta debidamente informa, tur sindicato a wordo debidamente invita. Y e tripartite aki no ta pa exclui niun grupo, niun hende. Tur hende mester wordo inclui den esaki. Esaki ta e prome peticion cu e minister di Labor, Sr. Glenbert Croes a haci, pa tin e participacion mas amplio posibel den e Dialogo Tripartite Social Labora y esey ta locual sindicatonan ta boga pe.

Comments

comments