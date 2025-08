Rulienne Arends trahador social di FADA durante un entrevista a duna di conoce cu dos aña escolar caba tras di otro ta bishitante scol pa duna informacion tocante vape cu ta un topico mas pidi. E aña escolar aki a duna mas di 300 charla y di e 300 aki un total di 100 tabata riba e topico di vape y un por lo menos 2000 hoben edad di 10 y 11 aña y 17 y 18 aña a dicidi participa ne charla di vaping y si mira esaki e ta hopi halto.

Momento cu a duna charla ne muchanan edad mas abou nan no sa mes e peliger y nan ta bisa cu un amigo ta usa y nan kier test e debi cu e ta hole dushi y kier wak si ta berdad y momento cu nan a wak e consecuencianan ta mira e cara di susto ta bin di biaha.

Ora a yega e edad mas halto el a bira mas dificil pasobra bo ta wak e hobennan no ta worry mucho mas, y algun ta bisa e ta nan bida y ningun hende por bisanan nada. A bishita e scolnan basico y secundario pa duna e informacion aki.

Nos ta keda enfoca riba e control y supermercado ta unda e hobennan ta haya esaki cumpra y tin biaha muchanan ta bisa e nomber di e supermercado cu ta cumpranan na prijs relativamente abou y tin na 10 pa 15 florin y ora di wak unda nan ta haya placa ta cu tur ta pone placa hunto y un ta bay cumpre y nan ta haya e producto y no tin control. E supermercado no ta pidi ID, e ley cambia y bo mester tin 21 aña pa cumpra cualkier producto di tocabo y cu tin e linea di vape y hopi supermercado tine visual ainda banda di e cashregister.

Famia mes ta cumpra vape pe hoben

Tin caso cu hobennan ta bisa cu nan mayor ta bende vape y nan ta coy e producto scondi, y te hasta famia ta cumpra y dunanan. E parti mas grandi ta cu hobennan ta cumpra e vape aki siendo nan ta bou 21.

Mester cambia e ley hacie pa multa y te hasta kita permiso di bende tobaco

Mester cuminsa ne multa ley mester cambia cu si mira un supermercado ta bende menor vape y cu por yama autoridad y e establecimento ta haya e boet y first try bo ta afo y di tres biaha nan garabo ta haci esaki mester kita e permiso di bende tabaco, mester bira mas streng pa cu esaki y control mester ta mas halto maske cuerpo policial ta haciendo nan best cu DVG y nos tambe di FADA tabata den e accion algun tempo atras y a bolbe bay y dunanan e warning, pero tanteen no tin un multa nan no ta wak esaki como peliger, pero nan ta wak e placa cu nan ta gana. Specialistannan di pulmon a duna di conoce cu dentro di 5 aña por mira casonan ta bay cuminsa bin dilanti di hobennan y hende grandi cu problema cu pulmon cu ta haci uso di vape