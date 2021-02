Varios peticion pa spearfishing a keda entrega tanto den grupo di hende grandi y e jongnan

Nathalie Maduro di Santa Rosa a duna di conoce 170 peticion a drenta y 161 a wordo procesa y a entrega 112 carta oficial door di minister y cu e sticker ariba nan harpoen. Sra Maduro a bisa cu tur esaki tin un proceso su tras debi cu tin un ley y ta un ley cu gobierno a ofrece na yuda esnan cu kisas a perde trabou y e ta un manera di desaroya e sector di cria y pesca y semper teniendo na cuenta cu mester haci esaki na un forma responsabel. Ora cu e persona doño di un harpoen haci un peticion esaki tin cu bay via di BID y despues di BID e tin cu bay na Minister y ora cu Minister haya e carta e ta pasa pa Santa Rosa y nos seccion di pesca ta haci full un screening unda tin cierto documentonan cu mester entrega pa bin na remarca. Ora cu e screening termina e documento ta pasa bek pa BID pa Minister cu tur e documento cla pa Minister encarga firma y pasa via BID bek y bin bek pa Santa Rosa y eynan e proceso ta cuminsa pa yama e persona pa busca nan documento y sticker.

Nathalie a menciona cu algun piscado a keda yama y no a contesta yamada y ta haci e apelacion si bo no a wordo yama ainda y bo a entrega bo documentonan den december tuma contacto cu Santa Rosa of manda un mail [email protected] y asina por mira si bo papelnan ta cla pero no a haya contacto cu e persona.

Loke por a aprecia ora cu mira dos grupo, unda hende di edad cu ya den pasado a practica spearfishing y nan ta sa di respeta e ley y nan ta bisa nos personal di santa rosa cu nan tine hopi tempo warda y nan ta contento cu por haci uso di dje y tin e hobenann cu nan ta esnan cu ta busca mas informacion y hopi di nan ta expresa cu nan kier un balanse y nan ta tene cuenta cu e medio ambiente.

Rumor falso cu ta cobrando pa permiso di spearfishing

Den siman tras di lomba piscadonan a informa Santa Rosa cu tin rumor ta core rond cu Santa Rosa ta cobra 300 florin pa e permiso, sra Nathalie Maduro a menciona cu esaki no ta berdad, Santa Rosa no ta cobra pa ningun persona den pasado cu e situacion di covid esaki tampoco ta e caso y no ta cobra pa registra y den e caso esaki ta un incentiva di Gobierno pa yuda esnan cu tin cu pone cuminda riba mesa of esun cu ta hacie como trabou. Pa esnan cu kisas ta bou impresion y pa e motibo no a manda nan peticion por haci esaki libremente y nos lo informanan.

Haci e papeleonan bo mes y no kibra e reglanan

Ta bon pa cada ken haci nan mes un papeleo pa motibo ora di registra y busca bo beschiking bo tin cu trece bo dos speargun unda esaki ta maximo dos pa persona, y bo ta haya sticker riba e harpoen y ta haya un seal pero tur ta coordina cu otro. Pa cada piscado nos tin nan mes un file y esaki ta keda comparti cu kustwacht na momento cu un persona keda para riba lama y nan por muestra tur nan documentonan. Esaki ta pa mustra y sigura e compromiso cu nan ta bay tene na cuenta cu e reglanan cada persona individual ta haya e documento cu e reglanan pa loke ta practica spearfishing y ta firma esaki y ta un prueba cu si kustwacht of santa rosa haya e persona ta haciendo algo cu no ta cuadra cu e reglanan e permiso ta keda tuma y probablemente nan ta perde nan speargun e momento ey.

