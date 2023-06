Diasabra ultimo a tuma luga Cas Bon Taekwondo Cup. Varios personahe importante tabata presente pa e prome cualificacion di Best of the Best

Truescore Series 2023 Aruba.

Grand Master Sra. Marilu de Veer board member di Pan American Union “PATU” tabata presente pa observa e evento den su totalidad. Grand Master Sra. Marilu de Veer a hiba palabra durante e ceremonia deseando tur atleta exito pa e prome cualificacion pa Best of The Best Truescore Series 2023 Aruba.

Sr. Moises Fernandez Presidente di Aruba Taekwondo Bond “ARTBO” tabata presente pa e evento por a tuma luga. Sin auspicia di ARTBO e evento no ta valido. Sr. Moises Fernandez a hiba palabra bisando tur presente danki pa nan participacion na Cas Bon Taekwondo Cup.

James Song di Truescore California Merca inventor di e sistema electronico tambe tabata presente. James Song a hiba palabra bisando cu su presensia ta hopi importante na Aruba como representante di Truescore. Cas Bon Taekwondo Cup ta e prome evento pa caulifica pa participa den Best of the Best Truescore Series 2023 Aruba. James Song a nomina 3 atleta di e evento y esaki a wordo poni den un envelop cu lo wordo habri dia 24 di Juni den e evento di Aracari Taekwondo Cup.

Josh Kalish referee Internacional a wordo scogi pa e team di Truescore pa ta presente na Aruba pa Cas Bon Taekwondo Cup. Truescore kier pa tin mas hopi fair play cu ta posibel. Josh Kalish a tene un technical meeting cu tur e coachnan di Aruba, splicando nan e reglamentonan nobo cu ta wordo aplica na tur evento na nivel Mundial. Josh Kalish a tene un reunion tambe cu nos refereenan local. Josh Kalish a splica tambe tocante di e Video Replay.

Clifford Rasmijn a gradici tur atleta y a bisa cu e Video Replay ta bay ta den tur evento organisa pa Brazil Taekwondo Stichting. Clifford Rasmijn ta hopi satisfecho di e evento den su totalidad. Clifford Rasmijn a bisa cu esaki ta e comienso di e generacion nobo y tin hopi mas na caminda. Clifford Rasmijn tin wowo ariba 3 atleta pa e TK5 Surinam 2024. Clifford Rasmijn lo acerca e dos coachnan di otro scol pa cuminsa prepara e team pa representa Aruba na Surinam na 2024.