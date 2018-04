Diasabra unidadnan di guarda nos costa tabata riba caya pasando na varios negoshi rond nos isla pa tira un control unda tin tipnan cu tin persona indocumenta ta trahando of kedando. A drenta na Dakota Shopping Paradise y na Laura’s Beauty Salon y a detene varios persona indocumenta cu sea nan no ta cana cu nan documento of no tin. A hibanan pa e oficina di IASA GNC pa controla y esun cu tin nan permiso valido lo sali. E ta bon pa tur personanan cu permiso cana cu nan documento riba caya.

