Varios pais Suramericano ta retira di UNASUR

QUITO, Ecuador- Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Peru a anuncia e suspension di nan participacion, pa un tempo indefini, den e Union de Naciones Suramericanas (UNASUR).

E seis nacionnan aki ta mita di e paisnan cu ta confirma e bloke. Segun fuentenan cita pa Reuters, e motibo di esaki ta cu e organismo regional ta zweef bou di e actual presidencia pro tempore di Bolivia, cu a apenas a asumi e presidencia dia 17 di april ultimo, for di Argentina.

E abandono lo a wordo informa na Bolivia a traves di un carta manda pe canciyer Boliviano, Fernando Huanacuni, firma pa e canciyernan di e seis paisnan aki, unda cu e ta bisa cue decision ta responde na e necesidad urgente di e situacion di anarkia di e organisacion.

Boliva no a wordo notifica

Huanacuni, cu tabata di bishita diahuebs y diabierna na e sede di UNASUR, na Quito, Ecuador, a bisa cu e no a ricibi niun notificacion oficial di parti di e canciyernan di Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Peru.

Den un conferencia di prensa diabierna, Huanacuni a bisa cu e lo convoca un reunion extraordinario di Minister di Relacionnan Exterior di e estadonan miembro na mei proximo, prome cu e encuentro di maximo nivel presidencial.

Den e encunetro aki, e.o. lo discuti riba e situacion di e Secretaria General di UNASUR, cu ta vacante desde januari 2017, ora cu Ernesto Samper a bandona e cargo.

E siman aki, presidente di Bolivia, Evo Morales, a anuncia cu e lo duna mas dinamismo na UNASUR, y cu durante su mando di e frente bloke regional, e lo traha riba e avanse di “un identidad Suramericano a trabes di e armonisacion di politica cu ta promove e liber transito di tur e paisnan di Suramerica”, cu cual, segĂșn Evo Morales a bisa, cu lo ta na beneficio di e pueblo Suramericano.

Presidente di Venezuela, Nicolas Maduro, a bisa diabierna, den un conferencia di prensa desde e Airport Internacional di Maiquetia, cu ta confia den e direccion cu Morales lo impulsa den UNASUR.

“UNASUR ta e legado di full America Latina (…) ta e caminda di tur e pueblonan y p’esey mi tin e confiansa grandi di cu Evo (morales) lo logra saca e organismo padilanti”, Maduro a bisa.

