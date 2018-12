Varios observacion y pregunta clave relaciona cu maneho di tereno durante tratamento presupuesto 2019

Siman pasa Parlamento a continua cu tratamento di presupuesto 2019 y tambe e ministerio di Infrastructura y Medio Ambiente di Minister Otmar Oduber. Durante e prome tanda, parlamentario Daphne Lejuez a haci algun observacion y pregunta relaciona cu maneho di tereno y negoshi cu tereno comercial.

Durante e prome tanda, parlamentario Daphne Lejuez di e fraccion di MEP a haci algun observacion y pregunta clave den cuadro cu entre otro e maneho di tereno.Minister encarga cu Infrastructura a indica den contestacion por escrito cu lo duna 1,150 tereno den opcion na 2018, y a traspasa 171 aktes pa vivienda y 30 opcion pa tereno comercial, di cual 2 tereno a wordo pasa via acta di notario, y cu tin proyecta pa otorga 1,000 opcion pa tereno adicional pa 2019.

Mirando e cantidad di aktes pasa versus e cantidad di tereno otorga na opcion, cuanto di esnan otorga realisticamente lo cumpli cu e rekisitonan pa por concretisa den un acta notarial ta e pregunta cu parlamentario Lejuez a trece dilanti den parlamento. Tambe e parlamentario a trece dilanti kico lo ta e cut-off time, pues e temporada di caducion, pa cada opcion di tereno otorga, sea pa vivienda of comercial, despues cu constata cu no por logra concretisa un acta notarial y/of no tin e capacidad financiero pa por construi riba e tereno.

Den caso di otorgacion di opcion di tereno comercial, e parlamentario a puntra bou di cual circumstancia lo duna extension, y den caso cu tin extension, lo tin limite pa cuanto biaha y pa cuanto tempo lo duna extension maximalmente?

“Ta puntra esaki mirando cu tin hopi proyecto/tereno comercial cu tin varios aña para y no ta wordo sanciona conforme e condicionnan bao cual a wordo otorga opcion of derecho di erfpacht, manera por ehempel un tempo stipula pa cuminsa cu construccion”, segun parlamentario Lejuez.

Elimina negoshi cu tereno comercial

Pa loke ta trata traspaso di tereno, muy en particular terenonan erfpacht, a bin ta nota e practica cu ta uza NV’s como erfpachthouder y e ora ta traspasa/bende e accionnan den un NV na e balor economico di e tereno erfpacht, y di e forma aki ta haci negoshi, tin bes hasta miyonario, cu propiedad di Pais Aruba, segun parlamentario Lejuez ta trece dilanti. E parlamentario a puntra kico ta minister su maneho pa contraaresta e tipo di practicanan aki, pues cu un NV ta ricibi un opcion pa un tereno, no ta construi den e tempo stipula, of ta haya un extension. Pa despues bay over na bende e accionnan di e NV cu ta erfpachthouder contra un prijs ekivalente na e balor comercial di e mesun tereno erfpacht sin construccion aki?

“Con gobierno por percura pa limita e practica aki y lag’e meramente pa caso di excepcion, y percura pa en caso cu benta di accion tuma luga mes, pa gobierno haya su ‘fair share’, asina aki haci e menos atractivo pa uza tereno publico pa specula y haci negoshi?” Un ehempel por ta pa solamente permiti traspaso di accion (aandeehouders) di un NV cu ta erfpachthouder si e tereno a wordo desaroya manera cu e peticion ta stipula y si no ta e caso, revoca e erfpacht.

ROP/ROPV y maneho Serlimar

Minister a anuncia cu a institui un comision ROP/ROPV, mirando cu na mei 2019 e ROP existente lo vence. Parlamentario Lejuez a pidi Minister si lo por a comparti cu Parlamento e progreso di e comision aki, y tambe pa ki tempo Parlamento por spera e ROP/ROPV nobo mirando cu den practicamente 5 luna e ROP actual lo vence.

Den caso cu e ROP/ROPV nobo no keda institui prome cu mei 2019, parlamentario Lejuez tambe a puntra kico lo ta e maneho transitorio cu lo wordo aplica pa loke ta e desaroyo di espacio teritorial? Den e plan di ROPV lo bay tene cuenta cu espacionan adecuado pa esnan cu limitacion fisico, y tambe cu fietspad pa promove.

Pa loke ta trata Serlimar, a acorda cu Serlimar lo bay cuminsa cobra pa su servicionan, y manera aproba via mocion den Parlamento, cu esaki lo wordo haci sin perhudica e cliente, unda cu lo no cobra dobel pa e mesun servicio si e cliente ta hasi uzo di otro compania pa recoge desperdicio. Mirando cu na su turno e otro compania aki tambe lo entrega y paga Serlimar pa procesa e desperdicio aki.

“Mirando esaki, Minister lo por comparti cu Parlamento e structura y detayes di cobransa, pues con esaki lo wordo cobra, mirando cu lo introduci esaki entrante 1 maart 2019?”, parlamentario Lejuez a puntra den parlamento.

Alabes Minister den su contesta a menciona cu lo bay introduci un tarifa special pa cierto gruponan. Parlamentario Lejuez tambe a puntra Minister si por comparti di cua gruponan ta trata y cua tarifanan a keda acorda, como tambe ki tempo Serlimar tin proponi pa comparti e informacion aki oficialmente cu publico pa asina por prepara debidamente pa esaki.

