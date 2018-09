Varios mucha y adulto herida cu cuchiu den un crèche

QUEENS (NY), Merca- Varios persona, incluyendo mucha, a wordo hinca den un creche priva den un cas den Queens, New York. Esaki segun medionan local ta informa.

Segun polis, al menos seis persona a resulta herida, mita di nan ta mucha. Autoridadnan a confirma cu un mucha muhe ta den condicion critico.

Un muhe di 52 aña a wordo haya den zolder di e cas cu’n herida na su pols robes cu, segun autoridadnan, a wordo haci pe muhe mes. E muhe ta bou custodia policial den un hospital di Queens.

Entre e personanan herida tin un trahado di e creche y e tata di un di e muchanan. No ta conoci si e yiu tambe a wordo hinca.

Motibo di e atake no ta conoci y tampoco ta conoci si e creche tin permiso pa opera.

