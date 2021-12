Willemstad Curacao: Diamars mainta e barco crucero Carnival Freedom a mara na mega pier Curacao, y a constata cu tin algun miembro di e tripulacion a test positivo pa corona virus y a informa e personalnan di salubridad di biaha.



A tene e personanan aki separa y cera for di tur hende y no tabata un peliger pa e tripulantenan. A hisa un bandera cu ta conoci cu momento tin algo cu no ta bon cu ningun persona por baha y ora cu tur cos a keda normalisa a baha e bandera geel aki bek.

