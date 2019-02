Varios herido despues cu participantenan a cay for di carosa

HULANDA

UTRECHT – Varios persona herida ora cu’n carosa ta cay aden durante e parada di carnaval diadomingo anochi na Schalkwijk (Utrecht). Segun informenan policial, cinco persona a wordo hiba transporta pa hospital. Seis mas a bay hospital ariba nan mes forsa.

Na e momento cu e carosa a cay aden, segun polis tabata tin entre diescinco y binti persona ariba e carosa. Diadomingo tabata e Gran Parada di Schalkwijk, un parada chikito pa carosanan di asociacion y participantenan den bario. Esaki ta wordo organisa trempan pa asina duna e carosanan e oportunidad pa participa den e paradanan grandi, den e weekend di carnaval na comienso di maart.

Ora cu e carosa sali for di e locacion di e parada, pa 5 or y 30, algun di e participantenan a cay for di un carosa. Segun un di e participantenan, nan a wordo pusha un banda ora cu esaki a dal un bocht skerpi. Door di esaki un banda di e carosa a kibra.

Segun participantenan na e parada, ta trata di un carosa di hoben procedente di Cothen, cu no ta afilia na un di e asociacionnan den e region. Di esunnan cu a wordo interna na hospital, tres di nan ta den forma di wesonan kibra.

