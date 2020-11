Varios hende wardando pa pasa examen di Rijbewijs prome cu bay bek den exterior

Tin hopi disgusto recientemente den loke ta trata Bureau Examen Rijbewijs y Examen Rijbewijs den general. Pa locual ta continuacion di e beleid pa laga studiante Rubiano residencia den exterior cu por a pasa su examen trankil tur e temponan cu a pasa den su vacantie. El a wordo haci mas facil hasta den cuadro cu e pandemia, e teoria por wordo haci digital via sistema digital na e pais unda nan ta, y ora nan bin vacantie Aruba nan lo tin cu haci algun praktijk y examen sin mester di gasta hopi ora di nan vacantie pa saca rijbewijs.

Segun Thomas Ruiz, Secretario di Vereniging Rijscholen Aruba, pa nan sorpresa un rijschool a cuminsa meld cu no ta wordo accepta mas door cu parce a wordo constata cu ningun minister, ni esun actual ni den pasado no a regla nada riba papel. Esaki a bin cu su consecuencia cu e clientenan aunke nan a bay curso, cla pa bay examen, nan mester a tuma nan placa y warda te proximo aviso. Te cu awe a bin compronde cu minister ta trahando duro pa regla esaki mas lihe cu ta posibel.

“Mi kier haci un suplica di aki caba pa ki tempo esaki ta keda cla pasobra esaki ta e pregunta principal cu nos ta haya di clientenan, y si nan por haci e examen prome cu nan bay bek den exterior, tin cu ta bayendo December y Januari awor”, segun sr. Ruiz. Ta puntra si e hendenan aki ta haya preferencia tambe pa haya un fecha door cu esaki no a wordo regla y causa algun problema door cu nan no por a pasa examen.

Un otro asunto cu tin problema cu ne e siman aki ta cu den ultimo dos dianan a haya mas keho tocante mondeling examen, e sistema tradicional. Ta skirbi duidelijk den Artikel 1 Lid 3 cu e examen akinan mester wordo haci sea mondeling of schriftelijk y den meerkeuze vragen, y no preguntanan habri.

“Nos sorpresa ta cu nos a haya un email cu varios cambio riba e beleid akinan pero no ta skirbi ningun caminda ken a tuma e decision, y a base di ki ley”, segun sr. Ruiz. Esaki ta inacceptabel segun sr. Ruiz y nan a pone minister na altura di esaki tambe sin un contesta te ainda. Esaki ta pa grupo di hendenan cu no por traha cu computer, hende cu IQ poco mas abao, hende cu autismo of otronan cu no por haci e sistema digital di 50 pregunta den 30 minuut.

Tin cliente cu ta sinti manera nan ta wordo descurasha pa bay pasa nan rijbewijs of sinti nan mes discrimina y ta pidi minister Bikker pa atende cu esaki.

