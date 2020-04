Varios establecimento a keda controla y a haya esnan no esencial habri y a keda cera

Prome Minister di Aruba Sra Evelyn Wever Croes durante conferencia di prensa diabierna anochi a menciona cu e task force cu a keda institui cu ta controla companianan esencial y no esencial a subi caya. Diabierna un total di 241 establecimento a keda bishita di cual 6 a keda cera pasobra nan no ta escencial ta trata di car wash. Varios beauty salon a keda bishita y a keda cera di biaha. E task force ta consisti di varios departamento di Gobierno, DVG, DOW, Labor, DTI, City Inspector, Brandweer y departamento di asunto economico. Nan tin tur autoridad pa actua ora un establecimento ta violando e shelter in place y hasta pa cera e luga aki. Pa kita tur duda no ta polis so por cera luga pero e task force aki tin autorisacion. Nan a haci un bon trabou e tempo aki unda nos ta mantene nos mes na e shelter in place asina prome Minister a menciona.

Comments

comments