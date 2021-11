Diaranson mainta riba Camacuri Polis, GNC y demas departamentonan a tene un control grandi den trafico unda a para varios auto, truck y mas. Durante e control aki a topa cu personanan indocumenta unda a bay over na detencion di biaha.



A tuma vehiculonan cu nan documento no ta na ordo den beslag. Varios multa a cay durante e control policial aki for di mainta trempan.

