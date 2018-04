Varios celebracion pa conmemora e 40 aniversario di Instituto di Cultura

Instituto di Cultura a wordo instala dia 30 di september 1978. Lo bin cu hopi celebracion y actividadnan di indole artistico den e aña aki, 2018, den conmemoracion di aña su 40 aña di existencia. Sr. Siegried Dumfries ta amplia ariba e desaroyo aki.

E aña aki lo tin entre otro e fiestanan di e 10 edicion di Arte y Palabra, e di 15 aña oficial di idioma Papiamento y tur esaki ta haci cu tin motibo di fiesta. E ta trece tambe cu un di e proyectonan ta nos hobennan unda cu nan maneho ta hopi enfoca riba hubentud den e parti specifico di literatura den caso di e proyecto Arte y Palabra cu ta un proyecto di declama poesia y contamento di historia cortico na papiamento.

E competencia aki ta cay bou concepto di inter insular, cu lo tuma luga cu participacion di ex antillas Aruba, Bonaire y Corsou y lo duna mas enfoke riba e idioma y cultura caminda cu Departamento di Cultura ta e anfitrion unda Bonaire y Corsou lo ta cordialmente invita. Esaki ta nifica e ora cu tin un plataforma pa haci mayor intercambio cultural entre nos islanan ruman.

Aunke idioma papiamento tin diferente maneho riba cada isla, unda tin un uzo mas fonologico na Bonaire y Corsou, mientras cu na Aruba un uzo etimologico y a keda riba e origen propio di e idioma. Pero na final papiamento lo keda un so y ta fortifica nos lasonan y e ta un bunita momento tambe pa celebra.

Den total lo tin un cantidad di 40 hobennan di e islanan A,B y C cu lo presenta diasabra 14 di April na Cas di Cultura y lo bin declama nan poesia, cuentanan y historia y esaki un biaha mas ta un manera pa uni lasonan y fraternidad cu nos isla ruman. Departamento di Cultura ta hopi contento di yega na realisacion di e celebracion aki den conmemoracion, pa prome biaha den e di 10 edicion di Arte y Palabra.

Ministerio di Cultura ta apoya e proyecto aki pa e hobennan cu ta e generacion encarga pa mantene e idioma y e proyectonan educativo aki pa cu nos futuro . Asina tambe mirando e interes cu e causa aki cu ta crece, mester cuminsa integra mas scolnan cu ta posibel pa incentiva e iniciativa aki.

Departamento di Cultura hunto cu Departamento di Enseñansa a keda traha den conhunto pa hopi aña caba, unda cu mester bin cu un miho structura den e proyectonan aki di maneho di papiamento, cu por ta un instrumento pa siña y expresa mas miho den nos idioma.

Papiamento lo t’ey na scolnan di 2003 y ta hopi importante pa e structura ey keda, pa asina por duna mas balor y asina desaroya e idioma papiamento mas. Aunke tin un bon comunicacion cu departamento di enseñanza, pero tin caminda pa un miho structura y nos Ministernan nan tabata t’ey na e evento ultimo dia di 3 di maart ultimo, y sigur nan lo ta presente tambe dia 14 di April pa e final interinsular A, B y C na Cas di Cultura. Esey ta duna mas realse na e proyecto y ta keda busca e cooperacion pa mehora e structura entre cultura y enseñanza, segun Sr. Siegried Dumfries, director di Departamento di Cultura.

Comments

comments